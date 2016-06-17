中国建行拟9月推不良资产证券化试点 新增不良料逊于去年--行长（更新版）

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路透香港6月17日 - 在经济增速放缓、银行饱受坏账困扰之时，按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长王祖继周五称，作为六家试点银行之一，该行拟最快于9月推出75亿元人民币发行规模的不良资产支持证券产品，而今年新暴露的不良贷款余额料比去年降低。

他在香港举行的媒体座谈会上并透露，因现时存款准备金率处于较高水平，预计今年至少会降准一次，而该行的净利息收益率收窄幅度会缩小。

“已向监管层申报，有一单300亿不良资产、按回收率25%、发行75亿规模的不良资产支持证券产品计划，估计9月就会发行。”王祖继称。

王祖继并称，建设银行今年以来呈现出逐步向好的态势，成本、效率、盈利的积极因素在增加，新暴露的不良发生额会同比降低，不良资产率会维持在一个较好水平。

不良资产证券化的重启将能够拓宽银行处置不良资产的手段与融资方式，加快处置效率。此前，国务院批准6家商业银行500亿元的不良资产证券化试点额度，5月底，中国银行(601988.SS)(3988.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)分别发行了规模为约3亿元和2.3亿元的不良资产证券化产品。

自2011年四季度出现逆转，中国银行业不良贷款余额和不良率“双升”态势已经持续整整五年。建行今年一季度实现净利润679.52亿元，同比缓增1.41%。一季度末不良贷款余额为1,764.24亿元，较上年末增加104.44亿元。不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。拨备覆盖率为151.71%，较上年末上升0.72个百分点。

王祖继表示，去年建行暴露出新发生的不良余额约2,000亿元，经过盘活回收展期核销及打包转卖给资产管理公司(AMC)等多渠道处理，料今年新暴露出来的不良同比会减少。

目前商业银行处置不良资产常见渠道多为自行清收重组和减免，自主核销，对外转让不良资产。

在传统处置渠道日益受限的情况下，不良贷款资产证券化（ABS）有助银行业拓展处置不良新途径，除了能助其实现不良真正出表外，银行在产品上还拥有更多定价主动权并可获取处置后收益。但市场人士指出，从目前ABS重启后首批面市的产品来看，其基础资产质虽优但回收率偏低，与传统处置方式相比银行的成本优势尚不明显，多属试水性质，多数银行仍持观望态度。

王祖继并认为，内地房地产风险可控，因建行一直维持首付水平在40%以上，存量贷款楼价比为51%，虽然房地产市场有波动，但该行会审慎地选择区域及客户。（完）