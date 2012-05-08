中国建行今年净利有望保两位数增长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 建行今年全年净利增速仍有望保持两位数
* 中间业务收入增速放缓不正常,全年会好於一季度
* 新增贷款与去年持平或略高
* 建行正在进行一项海外并购项目,下半年会有结果
作者 毕晓雯/赵红梅/许贵清
路透北京5月8日电--伴随着中国经济增速的下滑,一季度大型国有银行出现净利增长放缓的苗头;但以资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)周二表示,该行今年净利仍有望保持两位数增长,且一季度中间业务收入增速放缓并不正常,全年会好於一季度.
建行(0939.HK)行长张建国在接受路透专访时表示,中国经济已进入结构调整中的增速放缓期,银行不要寄希望于过去超高速增长,应着力打好基础,调整结构.建行净利增速仍会保持稳健,今年新增贷款会持平或略高於去年的8,300亿元人民币水平.
对一季度该行净利润增速的下滑,张建国坦言,一季度情况有些特殊,较低的净利润增速和中间业务收入增速都不正常,"但全年净利润增速有希望保持在两位数增长."他称.
他解释指出,一季度实际的利润增速可以更好一点,主要是受拨备提取较大的影响,因该行今年全年的拨备提取将在各季平衡进行;而自去年末开始的对各项收费业务的大规模清理,令今年一季度的中间业务收入大幅下降,这个较低增速也不太正常.
去年受益於净利息收益率稳步回升,建行净利升25.52%,但今年一季度净利增长大幅放缓至9.17%,令银行业分析师都惊呼没想到;同时中间业务收入同比增速仅5%,净息差也较去年末下滑5个BP至2.65%.
张建国则指出,一季度净息差虽有所回落,但全年有望保持稳定在2.6%的水平.
他并表示,建行在国际化进程上要"两条腿"走路:采取创建分支为主、实施并购两种方式推进,其透露,建行正在进行一项海外并购项目,料今年下半年会有结果.
**高速增长已成往事**
"银行要保障自身资产质量稳定,(净利)增速回落是正常的,我们一季度净利增速符合整体宏观形势,其实可以更好一点,跟拨备提取有关."张建国称.
建行的拨备覆盖率则继续提升,由去年四季度的241%提高至251%.
张建国还提到,当前宏观经济下行,今年年初制定经营计划时,已修改净利增速,"效益不再像前几年高速增长,在计划上回落了一些,但依然是两位数增长."
他并表示,今年年初以来,中央企业销售收入虽增加,但收益状况反差巨大,收入回落,而民营企业也遇到诸多困难,这些因素都会给银行产生影响.
中国经济一季度GDP同比增长8.1%,创下近三年来的最低增幅.国有企业1-3月累计实现利润总额同比则下降9.1%.
中国多数大银行2011年净利润实现25%-30%的增长,这种增幅在近年的中资银行中颇为常见.但张建国直言,"银行不要寄希望于过去超高速增长,要调整结构实施转型,控制风险...保障强大的竞争实力."
**当前"惜贷"与"难贷"并存**
针对有媒体报导,中国四大国有大型银行今年4月新增贷款投放速度较3月明显放缓,信贷需求下降明显等问题,张建国称,在其看来,实体经济对贷款需求依旧将很旺盛,但需关注"惜贷"与"难贷"并存问题.
"有的(企业)你主动给它贷款,人家不需要;有的(企业)需要银行贷款,但银行不给.惜贷、难贷两种现象并存,今年目前为止,虽然贷款需求依旧旺盛,但有效需求可能不那麽乐观."张建国称.
交通银行不久前发布的研究报告认为,在经济增速放缓、企业盈利预期不强的情况下,实体经济总体信贷需求减弱.
此前有媒体报导,根据四大国有银行信贷数据推算,4月金融机构信贷规模环比锐减已成定局.市场人士预计,4月新增信贷在7,000亿元左右,环比回落近30%.
路透最新调查则显示,4月广义货币供应量(M2)和人民币贷款余额增速预计均较上月略有回落,但好於年初1-2月的低迷水平.人民币新增贷款则料回落至8,000亿元附近,在3月冲高後渐趋平静.
另外对全年银行业的信贷增长前景,有分析认为,2012年信贷投放能力和信贷有效需求两方面均可能低於预期,根据14%的M2增速目标推算,全年新增信贷8万亿目标可能难以实现.
对此,张建国称,"我们本行新增信贷目标是希望能在去年基础上稍稍增加一点,这个目标是既要满足发展需求又要搞好风险管理."他认为,跟去年相比,全行业信贷规模亦会有所增长,全行业8万亿新增贷款目标是可以实现的.
**海外发展"两条腿"稳步推进**
在国际化战略方面,建行近年来一直非常审慎,以通过海外设置分支机构为主,未大量实施大型并购.但今後靠"两条腿"走出去,应是建行的拓展战略.
除了上述提及的正在进行的海外并购项目,新增海外分支行也不会放缓;张建国表示,建行会每年新增2-3个海外机构.目前正在积极向加拿大申请设立分行,随着去年加拿大外资银行监管政策的变化,这项工作在推进中.
"'走出去'是我们的发展战略,(国际化)要稳当扎实,并购美银(亚洲)之後,确实没有及时捕捉到市场机会,今後海外发展要两条腿走路,采取创建为主、实施并购两种方式步推进."他称.
目前建行共设有九家海外分行,并在中国香港、英国伦敦设有子银行,在中国台北、莫斯科等地设有代表处.此前2006年建行以97.10亿港元完成收购美银亚洲,将其更名为建设银行(亚洲)股份有限公司.(完)
--审校 丁淑琴
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