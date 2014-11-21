建行新西兰子行开业 以海外重点中资企业客户为核心

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京11月21日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)周五表示，建行新西兰有限公司开业，将以国内“走出去”的重点中资企业客户为核心。
建行新闻稿称，未来，该行新西兰子银行还将大力拓展与新西兰当地大中型优质企业的业务合作关系。
“新西兰子银行的成立将进一步完善建设银行在大洋洲的经营布局，提升建设银行在亚太地区的综合金融服务实力。”建行表示。
新闻稿介绍，中国建设银行（新西兰）有限公司于2014年7月15日正式成为当地注册银行，可经营包括批发业务和零售业务在内的各项银行业务。
按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五稍早亦表示，该行获得新西兰储备银行正式批准，在新西兰奥克兰市设立子行，成为继中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国建设银行后第三家在新西兰运作的中资银行。
中国是新西兰最大的贸易伙伴，人民币和新西兰元之间可直接兑换。（完）
(发稿 李贺; 审校 张喜良)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。