建行新西兰子行开业 以海外重点中资企业客户为核心

路透北京11月21日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)周五表示，建行新西兰有限公司开业，将以国内“走出去”的重点中资企业客户为核心。

建行新闻稿称，未来，该行新西兰子银行还将大力拓展与新西兰当地大中型优质企业的业务合作关系。

“新西兰子银行的成立将进一步完善建设银行在大洋洲的经营布局，提升建设银行在亚太地区的综合金融服务实力。”建行表示。

新闻稿介绍，中国建设银行（新西兰）有限公司于2014年7月15日正式成为当地注册银行，可经营包括批发业务和零售业务在内的各项银行业务。

按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五稍早亦表示，该行获得新西兰储备银行正式批准，在新西兰奥克兰市设立子行，成为继中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国建设银行后第三家在新西兰运作的中资银行。

中国是新西兰最大的贸易伙伴，人民币和新西兰元之间可直接兑换。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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