建行在新西兰完成注册 成为进入该国的第二家中资银行

路透惠灵顿7月15日 - 新西兰央行周二表示，中国建设银行已经在新西兰进行了银行注册。

建行在上海和香港两地上市，该行计划在新西兰提供企业和贸易融资服务。

建行是继中国工商银行(601398.SS)之后在新西兰展开业务的第二家中国银行，也是在新西兰央行注册的第24家银行。

中国是新西兰最大的贸易伙伴，人民币和新西兰元可以直接兑换。(完)

(编译 李春喜; 审校 白云)

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