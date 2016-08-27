中国建行新暴露不良贷款未来料渐降 并正研究债转股--高层

路透北京8月26日 - 以资产计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长王洪章周五称，其新暴露的不良贷款逐月下降，下半年亦将延续这一趋势，且建行目前正在对债转股进行研究。

尽管建行上半年不良贷款率略有上升，但其贷款质量呈现边际改善态势，建行上半年业绩报告指出，上半年建行新暴露不良贷款同比减少，对公客户违约率逐季下降。

建行高管当天在中报业绩发布会上还指出，监管新规对其理财业务影响不大，下一步将加大开放式和半开放式产品开发，减少期限错配。

“不良贷款发生的趋势从建设银行来讲，我们会做到逐月的下降。大家看到，上半年新产生了400多亿，比去年同期下降了100多亿，下半年也应该会是这样的趋势。”王洪章称。

建行首席财务官曾俭华也表示，从建行的资产质量来看，新暴露的不良去年就已经见底了。

王洪章并称，现在研究探讨加快住房公积金贷款，以及通过中德住房储蓄银行为低收入人群提供低利息住房按揭贷款。

建行此前的业绩报告指出，下半年，建行仍将加强产品创新力度，推进产品结构和收入结构持续优化，努力保持手续费及佣金收入平稳增长。

建设银行周四公布，今年上半年净利同比微增1.15%；不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。该行上半年实现净利润1,334.1亿元人民币，上年同期净利则为1,319亿元。

**正在研究债转股**

对于此前中国财经媒体财新报导中提到的渤海集团利用理财资金置换信贷资金的做法，王洪章认为这是一个在政策上可以通过的办法，但不是一个非常完善的办法。

他并表示，建行若在渤海集团中有债权则会积极参与其中，但目前尚无具体方案。

“我觉得方案还需要设计得更加周全，债转股有一些法律和监管上的要求，还要符合要求，如商业银行不能直接持有非金融企业的股权等，将来还要做得符合法律规定。” 他对路透称。

据财新此前报导，渤海集团债转股方案的初步方案是由天津市政府成立一个基金，承接渤钢集团在银行的债务，年息仅3%。接盘的基金将引入社会资本，其中银行理财资金可以参与，很有可能会让债权银行按照债务比例用理财资金认购基金，替换银行债务。（完）