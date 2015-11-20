中国建行携社保理事会成立建信养老公司 布局养老金投资管理（更新版）

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路透北京11月20日 - 为迎接中国养老金投资基数扩大的机遇，中国建设银行(0939.HK)601939.ss周五成立中国首家专业养老金管理公司，并引入社保基金理事会作为战略投资者。业内人士表示，此举是建行向养老金投资管理方向拓展的重要步骤，子公司将获得更多资源资源和体制机制优势。

建设银行董事长王洪章在开业仪式上称，注册资本23亿人民币的建信养老金管理有限责任公司将实施现代企业管理，建立市场化适应的人员考核和管理机制，而建行会在资源配置、战略协同等方面给子公司支持。

“当下具体工作是申请投资管理资格，并将建行受托管理和账户管理资格转移到这家公司，人社部和多方将努力保证公司业务起步。”人力社保部原副部长胡晓义表示。

其实在不少银行中，养老金管理是隶属于资产托管等部门的二级部门。一位银行资管部门人士认为，建行将养老金业务子公司化，必然要给予更多资源和体制机制的优势，说明其对这个业务的重视。

在养老金管理存在受托人、账户管理人、托管人和投资管理人等多个角色。保监会人身保险监管部主任袁序成称，建行有庞大的企业和个人客户，有企业年金管理经验，并具有受托人、账户管理人和托管人资格。

一位基金公司高管对路透表示，自己的公司具有养老金的投资管理资格，而这也是整个养老金产业链中附加值比较高的部分，建行成立子公司的战略也应该是希望未来像这个领域进军，但由于养老金资产配置需要经验和人员储备，所以这也是个漫长的过程。

此外，多位券商银行业分析人士认为，建行虽然已经拥有公募基金、保险资管等牌照，但将资产管理中的另一个细分领域独立出来也是在细分领域发展市场，而由于负债资金期限等特点，其养老子公司在资产配置上也会更有针对性。

建信养老引入全国社保基金理事会为战略投资者，其中，建行持股85%，社保基金理事会持股15%。而该公司业务范围包括提供全国社会保障基金投资管理业务。业内人士称，社保基金是做大类资产配置，会把具体的投资委托给其他金融机构，这也是未来建信养老的机会。

此前，中国国务院公布基本养老保险基金投资管理办法指出，可将具有全国社会保障基金、企业年金基金投资管理经验，或者具有良好的资产管理业绩、财务状况和社会信誉等专业机构，作为养老金投资管理机构。

**向功能监管转变**

建行介绍，建信养老由银监会作为机构监管主体，负责日常审慎监管和消费者权益保护等工作，并会同人社部和保监会开展机构准入工作。

在业务方面，建行称，将由人社部和保监会按照职责分工，依法对相关经营业务实施监管。

“未来，保监会将与银监会和人社部加强沟通协作，开展建信养老相关业务监管工作。”袁序成在发布会上指出。

这说明根据传统机构监管框架，建信养老的大股东归属银监会监管，但由于业务和功能属性，该公司的日常经营监管主体是保监会和人社部。

传统机构监管框架正在向功能监管演变。此前，包括江苏银行在内的多家商业银行获得了由中国证券投资基金业协会审核批准的私募基金管理人资质。

周三的财经年会上，十二届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员吴晓灵表示，简单合并“一行三会”并不能解决目前金融监管的矛盾，银行、证券、保险、信托都有自己的监管原则，金融监管应重在理顺机制、转变理念。（完）