中国建设银行一季度净利增长3.03% 季末不良率持平在1.52%

路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。

该行年报显示，其2017年一季度营业收入为1,707.98亿元，较上年同期下降9.12%。

年报并显示，一季度末不良贷款余额为1,845.11亿元，较上年末增加58.21亿元；拨备覆盖率为159.51%，较上年末上升9.15个百分点。

一季度末，建行核心一级资本充足率为12.98%，与上年末持平；净利息收益率为2.13%，较上年同期下降0.27个百分点，上年末为2.2%。（完）

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