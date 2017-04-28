中国建设银行一季度净利增长3.03% 季末不良率持平在1.52%

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月28日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四晚间公布，2017年第一季度实现归属于股东的净利润为700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。
该行年报显示，其2017年一季度营业收入为1,707.98亿元，较上年同期下降9.12%。
年报并显示，一季度末不良贷款余额为1,845.11亿元，较上年末增加58.21亿元；拨备覆盖率为159.51%，较上年末上升9.15个百分点。
一季度末，建行核心一级资本充足率为12.98%，与上年末持平；净利息收益率为2.13%，较上年同期下降0.27个百分点，上年末为2.2%。（完）
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(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。