建行称目前暂没有收缩房地产贷款

乐视网旗下乐视致新获台湾仁宝注资7亿元 资本实力提升
路透上海3月29日 - 近阶段因资金链紧张而受市场高度关注的乐视网周二晚公告称，旗下乐视致新电子科技（天津）有限公司获得台湾笔记本电脑代工大厂仁宝电脑7亿元人民币的注资， 资本实力得到进一步提升。
路透北京3月5日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国周二表示，目前暂没有收缩房地产贷款，平台贷款的情况也很好。
张建国是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他并称，对于今年中国经济增长实现7.5%的目标很有信心。
“我们自身对平台贷款控制很严，比较早的时候就制定了规则，经过这几年，平台贷款现金流全覆盖的水平很高、质量很好，超过90%。”他说。
国务院上周五最新公布房地产调控政策细则，要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。（完）
(发稿 康熙泽; 撰写 曹巍浩; 审校 黄凯)
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路透上海3月29日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8970元附近，较上日贬值约188点。
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