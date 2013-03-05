建行称目前暂没有收缩房地产贷款

路透北京3月5日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国周二表示，目前暂没有收缩房地产贷款，平台贷款的情况也很好。

张建国是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他并称，对于今年中国经济增长实现7.5%的目标很有信心。

“我们自身对平台贷款控制很严，比较早的时候就制定了规则，经过这几年，平台贷款现金流全覆盖的水平很高、质量很好，超过90%。”他说。

国务院上周五最新公布房地产调控政策细则，要求继续严格执行商品住房限购措施，同时严格执行二套及以上住房信贷政策，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。有分析师预计，未来针对需求端的限购政策可能仍是调控重点。（完）

(发稿 康熙泽; 撰写 曹巍浩; 审校 黄凯)

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