中国建行去年净利同比增长6.14% 不良率上升0.2个百分点

路透北京3月28日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周五晚公布，2014年度净利同比增长6.14%；截止去年底，该行不良贷款率为1.19%，比上年同期上升0.2个百分点。

刊登在上海证券交易所的建行年报显示，按照中国会计准则，该行去年归属母公司股东净利润2,278.3亿元人民币，年末总资产规模近17万亿元。

年报显示，去年净利息收益率为2.80%，同比上升0.06个百分点。利息净收入同比增长 12.28%，占营业收入比重76.7%；手续费及佣金净收入同比增长4.06%，占比营业收入19.02%。

该行截至2014年末，拨备覆盖率222.33%，较上年末下降45.89个百分点，拨贷比为2.66%，与上年同期持平；此外，其关注类贷款占比2.97%，较上年上升 0.59 个百分点。

该行年报还显示，其资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.87%和12.12%；基于良好的业绩，董事会建议派发末期现金股息每股0.301元。

控制信用风险方面，建行在新闻稿中称，该行在钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五大产能严重过剩行业贷款较去年初压缩49.86亿元，地方政府融资平台贷款较上年减少286.38亿元。

在建行传统优势基建领域，该行去年基础设施贷款新增2,714.82亿元，占公司类贷款新增的75.25%。

新闻稿还表示，建行伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、巴塞罗那和开普敦等机构已经完成境内外监管审批，收购巴西BIC银行BICB4.SA总股本72%的股权交易完成交割，其智利、苏黎世和米兰等机构正在申设筹备。（完）

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(发稿 李贺; 审校 林高丽)

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