中国建设银行去年净利微增0.14% 不良贷款率升至1.58%

路透北京3月31日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周三晚公布，2015年净利润同比增长0.14%；截至去年底，不良贷款率为1.58%，2014年末为1.19%。

该行年报显示，其2015年归属于股东的净利润为2,281.45亿元人民币，每股收益0.91元。2014年净利为2,278.3亿元人民币，增速为6.14%；董事会建议派发现金股息每股0.274元。

截至2015年末，该行不良贷款余额为1,659.8亿元，较上年增加528.09亿元；关注类贷款占比2.89%，较上年下降0.08个百分点。不良贷款拨备覆盖率150.99%，较上年下降71.34个百分点。

年报显示，去年末建行资本充足率和核心一级资本充足率分别为15.39%、13.13%，上年末分别为14.86%、12.11%；净利差为2.46%，上年末为2.61%。

年报还显示，去年该行净利息收益率为2.63%，同比下降0.17个百分点。利息净收入同比增长4.65%，占营业收入的比重为75.64%；手续费及佣金净收入同比增长4.62%，对营业收入比率较上年下降0.26个百分点至18.76%。

截止目前，五大国有银行中已有四家公布年报，以资产计中国最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)去年净利增长0.5%，年末不良贷款率升至1.5%；第四大银行--中国银行净利增0.74%，不良贷款率为1.43%；第五大银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)去年净利润增速为1.03%，年末减值贷款率升至1.51%。（完）

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