版本:
中国
中国财经 | 2016年 8月 25日 星期四 21:01 BJT

中国建行上半年净利同比增长1.15% 不良贷款率升至1.63%

路透北京8月25日 - 以资产计中国第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四公布，今年上半年净利同比微增1.15%；不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。

建行半年报显示，该行上半年实现净利润1,334.1亿元人民币，上年同期净利则为1,319亿元。

此外，建行6月末拨备覆盖率为151.63%，去年末为150.99%；建行不良贷款余额为1,819.49亿元，去年末为1,659.8亿元，增加159.69亿元。

截至6月末，该行核心一级资本充足率为13.06%，资本充足率为15.09%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here)（完）

(发稿 陈杨；审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐