中国建行前三季净利同比升0.66% 期末不良贷款率升至1.45%

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京10月29日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(0939.HK)(601939.SS)周四公布，今年前三季度净利同比增长0.66%；9月末不良贷款率1.45%，较6月年末1.42%的不良贷款率上升0.03个百分点。
建行三季报显示，前三季实现净利润1,915.57亿元人民币。该行上年同期则为1,902.98亿元。第三季单季净利596.62亿元。
截至9月末，建行不良贷款余额约为1,499.71亿元，较上年末增加368亿元；净利息收益率为2.64%，较上年同期2.8%下降0.16个百分点。
同期建行核心一级资本充足率为12.16%，资本充足率为14.57%。（完）
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(发稿 李贺；; 审校 杨淑祯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。