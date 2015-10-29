中国建行前三季净利同比升0.66% 期末不良贷款率升至1.45%

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息

路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。