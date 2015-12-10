中国建行拟发30.5亿美元境外优先股 息率4.65%

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透香港12月10日 - 按资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)宣布与多间银行签订认购协议，拟向不少于6名及不多于200名独立投资者，拟以非公开配售方式发行一批境外优先股，金额达30.5亿美元，股息率4.65%。
周四刊登在港交所网站公告显示，建行是次优先股募集总额合人民币为195.6亿元人民币，扣除发行费后净额为195.1亿元，每股认购价20美元为永久存续，不设到期日，优先股股东不可要求建行赎回该等股份，但可以转让，每次转让金额至少为20万美元。
建设银行去年年底已公告，计划发行不超过800亿元人民币优先股。其中，拟分别于境内和境外非公开发行不超过600亿元和不超过等额200亿元的优先股。
建银国际、滙丰银行、瑞士联合香港及渣打银行为联席全球协调人，建银国际、建行亚洲、滙丰银行、瑞士联合香港、渣打银行、交银国际、花旗、摩根大通及摩根士丹利为联席牵头经办人。
该行拟为该笔优先股在香港联交所申请上市。建行拟将资金用作补充该行的其他一级资本。（完）
(记者 赵红梅；审校 黄凯)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。