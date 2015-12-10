中国建行拟发30.5亿美元境外优先股 息率4.65%

路透香港12月10日 - 按资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)宣布与多间银行签订认购协议，拟向不少于6名及不多于200名独立投资者，拟以非公开配售方式发行一批境外优先股，金额达30.5亿美元，股息率4.65%。

周四刊登在港交所网站公告显示，建行是次优先股募集总额合人民币为195.6亿元人民币，扣除发行费后净额为195.1亿元，每股认购价20美元为永久存续，不设到期日，优先股股东不可要求建行赎回该等股份，但可以转让，每次转让金额至少为20万美元。

建设银行去年年底已公告，计划发行不超过800亿元人民币优先股。其中，拟分别于境内和境外非公开发行不超过600亿元和不超过等额200亿元的优先股。

建银国际、滙丰银行、瑞士联合香港及渣打银行为联席全球协调人，建银国际、建行亚洲、滙丰银行、瑞士联合香港、渣打银行、交银国际、花旗、摩根大通及摩根士丹利为联席牵头经办人。

该行拟为该笔优先股在香港联交所申请上市。建行拟将资金用作补充该行的其他一级资本。（完）