中国建设银行已向瑞士申请银行执照--瑞士金融市场监管局

路透苏黎世4月29日 - 瑞士金融监管机构发言人周三表示，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)已向瑞士申请银行执照。

瑞士希望吸引一家中资银行，以助其成为中国人民币主要交易中心。

消息人士3月时对路透表示，建设银行计划今年在八个国家设立分支机构，其中包括瑞士。

“我可以证实，我们这个月收到了建设银行的银行执照申请，”瑞士金融市场监管局(FINMA)发言人在一份电邮声明中称。

由于不在正规上班时间，建设银行还未做出官方评论。

FINMA发言人没有详细说明建设银行申请需要多久才会获批。

中国国有银行近年来一直大举在海外扩张，一定程度上是要促进人民币国际化。

瑞士央行和中国人民银行1月就在瑞士建立人民币交易清算安排达成一致，并将人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点扩大到瑞士银行业客户。(完)

(编译 李爽 审校)

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