建行亚洲将在瑞士发行首支人民币债券--消息

路透香港6月19日 - 消息人士透露，按市值计中国第二大银行----建设银行(601939.SS)(0939.HK)旗下香港子公司建行（亚洲）周四在瑞士苏黎世启动了一支人民币债券发行计划，这是瑞士市场开展以来首支人民币债券，亦是苏黎世寻求成为人民币离岸交易中心的新举措。

消息人士透露，建行（亚洲）此次发行的人民币债券期限为三年期，初始规模10亿元人民币左右，试水意义较浓，亦为全球最大的离岸金融中心之一--苏黎世人民币业务开了先河。

此次人民币债券联席牵头经办人及帐簿管理主要包括：瑞银、汇丰银行、建银国际、中银香港、巴克莱银行。

瑞士的苏黎世是欧洲最重要的国际金融中心之一，瑞士法郎的相对稳定汇率及无任何限制的资本输出政策，对国际债券发行人均有不小吸引力。金砖四国的巴西、俄罗斯、印度均已在该地区发行过债券。

瑞士正利用与中国的良好关系来推动其人民币离岸业务，中国是瑞士最大的贸易伙伴之一，瑞士海关数据显示，2013年中国成为继德国和美国之后的瑞士第三大贸易伙伴。从2003年到2013年，瑞士对中国的商品出口额翻了一番。

世界几大金融中心目前都在积极开展人民币业务，本周中国央行宣布，分别授权建设银行伦敦分行担任伦敦人民币业务清算行，中国银行(3988.HK)(601988.SS)法兰克福分行担任法兰克福人民币业务清算行，这将更有利于欧洲企业对人民币使用的安排。

汇丰银行在研报中表示，到2015年，中国三分之一的跨境交易将以人民币为结算货币，人民币、美元与欧元将成为全球三大主要货币。

建行（亚洲）今年4月底在瑞士已成功发行一支3亿瑞郎（合近21.3亿元人民币）五年期债券，这亦是大中华区机构公募发行的首支瑞士债券。（完）

(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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