中国建设银行向综合性银行整体转型 推进优势业务子公司化

路透香港10月23日 - 中国银行业增速下滑、不良上升正成为“新常态”，按资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周五宣布整体转型战略，将推进国际化和全球金融服务，优化母银行和子公司、境内和境外结构，目标到2020年建成现代综合性银行集团。

建行董事长王洪章在转型发展推介会上谈到，要加快子公司发展，实现到2020年，子公司行业地位与母行市场低位相称，他表示，续建行养老金子公司获国务院批复后，下一步将申请工程造价咨询子公司，并将积极申请财险牌照。

“ 建行的养老金业务管理公司已获国务院批准，将要开业，这牌照对建行的养老业务服务特别重要，”他表示，工程造价咨询公司子公司也在计划中，建行在大型公司评估评价业务上有优势，下一步也争取包括一直缺少的财险牌照。

建行养老金子公司由建设银行和全国社保基金共同发起设立，建设银行为第一大股东，全国社保基金为第二大股东。去年国务院批准该行建立养老金子公司试点。

继控股建信人寿后，消息人士透露，建行计划再申请两张保险牌照，一为保险资产管理公司，二为财险公司。

在谈到建行要加快向综合性银行集团转型时，王洪章表示，子公司要尽快做大做强，争取在自己所在的领域和行业成为业绩突出的综合化子公司。在条件成熟的时候，这些子公司可以上市融资。

目前，目前建设银行已经搭建起包括基金、租赁、信托、保险、期货等在内的综合性集团框架。

王洪章称，建行在巩固工程造价咨询、住房金融等传统优势同时，要打造以资产管理、养老金融、投资托管、金融市场、同业业务为主的优势突出的新兴业务。

他在演讲中明确提出，2015年建行要推进养老金业务公司化运作、同业业务和理财业务集中经营，资产管理和造价咨询也都在探索公司化运作。

截至6月末，建行综合化经营子公司总资产合计2,424亿元，较上年末增长27.91%，净利润21.60亿元，同比增幅47.62%。

中国五家国有大银行今年的中期业绩均令人失望，利润增速普遍放缓到1%左右，其中建行的净利润增速处于第三位，仅次于交行(3328.HK)(601328.SS)和中行(3988.HK)(601988.SS)，但比农行(1288.HK)(601288.SS)和工行(601398.SS)(1398.HK) 略高。

今年以来监管层多次鼓励银行支持综合服务,实现多元化发展，近期多家银行均在混业经营、分拆及子公司上市等方面逐渐进入具体实施阶段，分析师认为，中国银行业上述经营战略的不断推进将有利于其收入结构优化,对公司业绩的提升有所助益。

**2020年实现机构布局全球化**

王洪章表示，相比其他国有大行，建行过去国际化步伐较慢，但未来将抓住企业“走出去”和人民币国际化机遇，实现机构布局全球化，实现2020年海外机构覆盖40个国家及地区，海外税前盈利的占比大幅提高。

“我们要在亚太地区做强、欧美网络做起来，海外一级机构年底达30家 ，”他称，建行目标是，五年后海外机构税前净利润集团占比将从不到2%提升至5%，净资产由现在的5%提升至10%。

周一，瑞士金融市场监管局（FINMA）发言人表示，建设银行已获得瑞士银行业执照。

路透此前消息，建行力争今年于欧洲6国(包括法国巴黎、荷兰、波兰、意大利、西班牙、瑞士)、南美洲的智利、东南亚的马来西亚等设立8个海外分支机构。

截至目前，建行在境外设有26家一级机构，各级机构总数133家，覆盖24个国家和地区。（完）