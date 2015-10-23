中国建设银行向综合性银行整体转型 推进优势业务子公司化

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月23日 - 中国银行业增速下滑、不良上升正成为“新常态”，按资产计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)周五宣布整体转型战略，将推进国际化和全球金融服务，优化母银行和子公司、境内和境外结构，目标到2020年建成现代综合性银行集团。
建行董事长王洪章在转型发展推介会上谈到，要加快子公司发展，实现到2020年，子公司行业地位与母行市场低位相称，他表示，续建行养老金子公司获国务院批复后，下一步将申请工程造价咨询子公司，并将积极申请财险牌照。
“ 建行的养老金业务管理公司已获国务院批准，将要开业，这牌照对建行的养老业务服务特别重要，”他表示，工程造价咨询公司子公司也在计划中，建行在大型公司评估评价业务上有优势，下一步也争取包括一直缺少的财险牌照。
建行养老金子公司由建设银行和全国社保基金共同发起设立，建设银行为第一大股东，全国社保基金为第二大股东。去年国务院批准该行建立养老金子公司试点。
继控股建信人寿后，消息人士透露，建行计划再申请两张保险牌照，一为保险资产管理公司，二为财险公司。
在谈到建行要加快向综合性银行集团转型时，王洪章表示，子公司要尽快做大做强，争取在自己所在的领域和行业成为业绩突出的综合化子公司。在条件成熟的时候，这些子公司可以上市融资。
目前，目前建设银行已经搭建起包括基金、租赁、信托、保险、期货等在内的综合性集团框架。
王洪章称，建行在巩固工程造价咨询、住房金融等传统优势同时，要打造以资产管理、养老金融、投资托管、金融市场、同业业务为主的优势突出的新兴业务。
他在演讲中明确提出，2015年建行要推进养老金业务公司化运作、同业业务和理财业务集中经营，资产管理和造价咨询也都在探索公司化运作。
截至6月末，建行综合化经营子公司总资产合计2,424亿元，较上年末增长27.91%，净利润21.60亿元，同比增幅47.62%。
中国五家国有大银行今年的中期业绩均令人失望，利润增速普遍放缓到1%左右，其中建行的净利润增速处于第三位，仅次于交行(3328.HK)(601328.SS)和中行(3988.HK)(601988.SS)，但比农行(1288.HK)(601288.SS)和工行(601398.SS)(1398.HK) 略高。
今年以来监管层多次鼓励银行支持综合服务,实现多元化发展，近期多家银行均在混业经营、分拆及子公司上市等方面逐渐进入具体实施阶段，分析师认为，中国银行业上述经营战略的不断推进将有利于其收入结构优化,对公司业绩的提升有所助益。
**2020年实现机构布局全球化**
王洪章表示，相比其他国有大行，建行过去国际化步伐较慢，但未来将抓住企业“走出去”和人民币国际化机遇，实现机构布局全球化，实现2020年海外机构覆盖40个国家及地区，海外税前盈利的占比大幅提高。
“我们要在亚太地区做强、欧美网络做起来，海外一级机构年底达30家 ，”他称，建行目标是，五年后海外机构税前净利润集团占比将从不到2%提升至5%，净资产由现在的5%提升至10%。
周一，瑞士金融市场监管局（FINMA）发言人表示，建设银行已获得瑞士银行业执照。
路透此前消息，建行力争今年于欧洲6国(包括法国巴黎、荷兰、波兰、意大利、西班牙、瑞士)、南美洲的智利、东南亚的马来西亚等设立8个海外分支机构。
截至目前，建行在境外设有26家一级机构，各级机构总数133家，覆盖24个国家和地区。（完）
(记者 赵红梅; 审校 黄凯)
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