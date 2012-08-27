（更正） 建行副行长称下半年保持不良贷款双降恐不太现实（更新版）

(更正：此前一版报导内文中建行副行长姓名应为“陈佐夫”非“陈立夫”，并新增更多内容)

* 下半年继续不良贷款双降恐不太现实--高管

* 逾期贷款集中在长三角及批发、零售和制造业

* 利率市场化令息差承压,希望下半年息差持稳

路透北京/香港8月27日电---中国经济下行对银行风险指标的冲击正在显现.以市值计中国第二大银行--中国建设银行(601939.SS)高管周一表示,下半年保持不良贷款双降恐不太现实,需要控制风险,加大处置不良贷款.

建行(0939.HK)周日公布上半年实现净利润1,062.83亿元人民币,同比增长14.50%,略高於市场预期,6月末不良贷款余额704亿元人民币,略低於2011年末的709亿;不良贷款率亦由去年末的1.09%降至1%.

"能控制住不良贷款率,但能否保持双降不好说."副行长陈佐夫在业绩说明会上分析称,他表示建行下半年要控制好风险,并加大处置不良贷款.

在盈利指标方面,副行长庞秀生表示,随着存贷款利率浮动区间扩大,未来息差承压,但压力会逐步释放,建行会加强资产负债管理、业务转型及提高贷款定价能力,"至少今年息差和上半年以及去年全年比能够保持稳定."

在提到利率市场化的推进对银行的影响时,庞秀生认为,今年贷款利率已经允许下浮30%,存款利率允许上浮10%,利率市场化已打开了相当空间,银行利率未来几年均有下行压力,但银行会调整业务结构,业务转型能来适应这个变化

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此外,建行董事长王洪章会後表示,今年下半年,建行并无资本市场再融资计划.

建行在上半年末的资本充足率为13.82%,核心资本充足率为11.19%,分别较上年末上升0.14和0.22个百分点.

**逾期贷款"双集中"**

尽管建行经过主动管理和控制实现上半年不良资产的双降,然同期逾期贷款增长43.44%至248亿元.

陈佐夫认为,今年上半年逾期贷款表现有两个"集中,"地区主要集中在长三角地区,如浙江、江苏、上海,上述地区的逾期贷款占全行新增逾期的50%,而行业集中在批发、零售和制造业的占新增中的65%.

中国国务院总理温家宝日前表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大,要采取措施推动出口增长.

路透了解到,近日建行内部召开的工作会明确,下半年要加强区域性、行业性、集群性以及重点领域的风险防控等.

陈佐夫表示,下半年房地产开发贷新增将控制在300亿左右,重点支持民生相关的保障房贷款和个人住房贷款,及资质较好的央企以及民间信誉好、开发项目较好的房地产公司.

建行上半年末房地产开发类贷款余额4,177.66亿元,较上年末减少13.94 亿元.

在业绩说明会召开前,建行A股周一收盘持平,H股收低0.76%.今年迄今,A股和H股跌幅分别为12.3%和3.7%.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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