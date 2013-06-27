建行董事长称香港分行将与建行亚洲合并

路透香港6月27日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)董事长王洪章称，建行旗下建行亚洲将与建行香港分行合并，并继续扩大海外发展。

王洪章周四在香港出席建行香港地区机构整合发布会暨中国建设银行中心启用仪式时并称，建行今年将有8家海外分行开业，其中下半年在欧洲、亚洲会有4-5家开业。

“目前香港资产的利润在建行整个海外机构的占比达70%，是海外发展主力军。”他说。

他并称，建行亚洲和建行香港分行从去年开始进行机构调整，现在基本结束，未来将沿用建行亚洲的名称，合并后的资产达到5,300亿港元，但是还是会保留建行香港分行的牌照。新的建行亚洲公司首席执行官由毛裕民担任。

建行在香港共有三家机构--建行香港分行、建行（亚洲）以及建银国际。建行香港分行于1995年成立，是建行第一家海外机构，专注于企业银行业务。2007年初建行收购美国银行（亚洲）并完成零售银行业务整合，建银国际则注专于投行业务。（完）

(记者 赵红梅；撰写 雷美珍；审校 屈桂娟)

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