中国建行完成对印尼Windu银行控股权收购 正式进入当地开展业务

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月29日 - 以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)周四表示，该行昨日完成对印度尼西亚Windu银行(MCOR.JK)60%股份的收购，对应收购股份数量共计99.8亿股。但其未透露具体收购金额。
建行网站新闻稿并称，成为Windu银行控股股东后，建行将正式进入当地市场开展业务，进一步提升在全球金融市场的服务能力，并将在保持Windu银行现有业务基础上，在基础设施项目融资、贸易融资、人民币业务等方面为在印尼发展的中资客户及当地各类公司个人客户提供优质金融服务。
而本次对印尼Windu银行控股权收购完成后，建设银行已在全球27个国家和地区设立了29家一级机构，跨境业务和海外落地经营全面提速。
Windu银行总部位于雅加达，截至2015年末，该行总资产为10.09万亿印尼盾(约合人民币51亿元)，总负债为8.68万亿印尼盾(约合人民币43亿元)，在印尼全境拥有77家经营机构，其中包括17家分行、28家支行以及32家现金网点。此外，Windu银行还持有印尼Anda银行100%股权。
建设银行此前公布，今年上半年净利同比微增1.15%；不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。