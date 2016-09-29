中国建行完成对印尼Windu银行控股权收购 正式进入当地开展业务

路透北京9月29日 - 以资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)周四表示，该行昨日完成对印度尼西亚Windu银行(MCOR.JK)60%股份的收购，对应收购股份数量共计99.8亿股。但其未透露具体收购金额。

建行网站新闻稿并称，成为Windu银行控股股东后，建行将正式进入当地市场开展业务，进一步提升在全球金融市场的服务能力，并将在保持Windu银行现有业务基础上，在基础设施项目融资、贸易融资、人民币业务等方面为在印尼发展的中资客户及当地各类公司个人客户提供优质金融服务。

而本次对印尼Windu银行控股权收购完成后，建设银行已在全球27个国家和地区设立了29家一级机构，跨境业务和海外落地经营全面提速。

Windu银行总部位于雅加达，截至2015年末，该行总资产为10.09万亿印尼盾(约合人民币51亿元)，总负债为8.68万亿印尼盾(约合人民币43亿元)，在印尼全境拥有77家经营机构，其中包括17家分行、28家支行以及32家现金网点。此外，Windu银行还持有印尼Anda银行100%股权。

建设银行此前公布，今年上半年净利同比微增1.15%；不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。（完）