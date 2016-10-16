中国建行与云锡集团签近50亿债转股协议 未来或启动民企债转股

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月16日 - 按资产计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)周日与云南锡业集团签署近50亿元人民币的市场化债转股投资协议，为双方五个项目总额百亿元的降低杠杆率框架协议的实施性步伐；建行并表示，未来或将与民营企业和战略新兴产业等进行市场化债转股的合作。
这也是建行实施的全国首单地方国企市场化债转股项目。本月稍早，建行与武钢共设的120亿元转型发展基金出资到位，为该行支持央企市场化去杠杆的首单落地项目。
建行债转股项目组负责人、授信审批部副总经理张明合称，该协议将主要接管其他银行债权，采取基金模式募集社会资本，资金来源包括险资、养老基金、社保与资管资金等，整体投资收益5-15%。首期资金到位后将降低云锡集团资产负债率4.57%，全部资金到位后降幅将达11.6%。
“市场化债转股是作为建行的长期战略来考虑。建行有一个项目储备计划，并与不少于50家的各类企业进行过对接，包括正常、不良类贷款企业，钢铁、煤炭和新兴战略产业都有。未来还有可能设立专业的债转股机构并招聘专门人才。”他说。
在退出方式上，张明合表示，对于云锡集团未上市资产，可以装入上市公司；根据发展状况，还将采取减持方式；如果设置的经营目标未达到，或可要求大股东进行回购。
在经营层面，建行将进入云锡集团董事会，并以积极态度参与企业治理，化解僵尸企业板块。他同时指出，能否降杠杆的责任主体是企业，已与云锡集团就未来的杠杆率水平进行了约定。
“之所以选择云锡，是上一轮云锡就是债转股对象，华融和信达在退出时获得了接近三倍的收益，还不错的收益对投资者有一个正面的引导。”张明合称。
据新华社此前报导，尽管控制着全球10%以上的锡资源、锡产品在国内市场占有率超过45%，云锡集团还是在行业下行中举步维艰。产品结构单一、连年亏损等问题，令该集团通过举债维持生产经营，其资产负债率高出行业平均水平近30个百分点，资产负债率一度高达82.8%。
中国新一轮债转股方案日前终于出炉。国务院此前就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。（完）
(发稿 陈杨；审校 张喜良)
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