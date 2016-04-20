路透专访：建银国际谋划大宗商品交易服务发力 筹设新加坡资管平台

路透香港4月19日（记者 赵红梅/陈敏） - 中国建设银行(601939.SS)旗下投行旗舰建银国际在收购英国贸易公司Metdist Trading Limited的75%股权后，会综合提升经纪服务和效率，弥补在工业金属乃至全球大宗商品市场服务上的短板，并将加快全球布局，争取年内在新加坡设立分支拓资管业务。

建银国际董事长兼总裁胡章宏周二接受路透专访时称，收购Metdist是中资银行在大宗商品上的战略布局，今后在参与大宗商品定价、加快反应速度，提升中企交易效率等上大有可为。

“LME里中国投资者交易量占比至少有三成，但中资经纪角色参与很小，我们今后会通过市场细分，直接对接客户综合提升服务和效率，弥补中资金融机构在大宗商品交易服务上的短板。”胡章宏称，待条件成熟时，会推出包括人民币产品在内的金融创新。

4月初，建银国际通过旗下子公司建银国际证券完成对Metdist75%股权的收购，成为可进入有着138年历史的伦敦金属交易所(LME)第一家具中资银行背景的圈内会员。

建银国际证券3月底亦成为港交所(0388.HK)旗下场外结算公司的结算会员。场外结算公司乃港交所于2013年为场外衍生工具提供结算服务而成立的附属公司。

胡章宏认为，作为LME和港交所会员的角色是互补的，货币对冲、大宗商品对冲，根据市场变化和客户需求做灵活处理，随着人民币双向波动加大，更多企业会有需求和安排。

场外结算公司现时为人民币、港元、美元及欧元的利率掉期以及涉及人民币、台币、韩圆及印度卢比的不交收远期货币掉期合约提供结算服务。

**新加坡资管平台呼之欲出**

随着国际金融市场联动越来越密切，建银国际目前正着眼人民币国际化和“一带一路”机遇加快全球布局，全方位拓展资管及投行业务。

胡章宏透露，目前新加坡分支正在筹划中，以拓展资产管理和投行业务，正待监管审批，争取年内开业。他并表示，美国子公司、与母行英国伦敦子行的业务合作也在加深。

针对去年8.11后人民币波动频繁，离岸人民币市场存款、点心债发行市场调整等现象，胡章宏认为，人民币国际化大势所趋，目前仅是阶段性放缓，未来离岸人民币业务仍有很大发展空间。

“建银国际的长线业务布局没有受影响，而且我认为人民币加入SDR前后（2016年10月中国将加入SDR(特别提款权)）市场会有一些积极变化，熊猫债市场也会大力发展。”胡章宏称。

他并表示，建银国际将打造人民币全球基金平台，即在全球不同市场挂牌同一人民币离岸基金产品，实现跨时区、跨市场的24小时全天候交易，覆盖欧洲、亚洲、美洲等主要市场。

建银国际去年3月、6月分别在英国伦敦交易所及法国泛欧交易所推出第一支人民币计价和交易的RQFII货币市场ETF产品。

“会视时机成熟时，在美洲推出人民币相关基金产品，满足全球投资者可24小时不间断交易人民币产品需求。”胡章宏称。

**全产业链条模式比肩外资投行**

中国城市商业银行--天津银行(1578.HK)3月底首次公开发售（IPO）承销团名单中清一色中资投行。这是香港IPO市场上自2011年中信证券以来的第二单没有外资行参与的IPO募资。

“我们留意到这个现象了，这也部分说明中资投行能独当一面参与国际市场IPO，但国际参与能力上还需要进一步培育，在产品领域、机构设置、人才吸引上还需更努力。”

建银国际目前拥有了香港中资投行中最完备的投行产业链，涉及Pre-IPO、IPO、Post-IPO等环节中的多种产品。据Dealogic统计,去年，该行以账簿管理人角色完成IPO、参与配售、债券承销数量均名列前茅。

“我们留意到A股和境外市场目前存在流动性和估值的显着差异，今年年初以来在资产管理、并购等业务上加大力度，去年12月底也提出大宗商品周期底等判断，也会加强对相关公司和优质项目的合作。”胡章宏称。

在提到并购业务时，胡章宏认为，中国企业海外并购正处于蓬勃发展的新阶段，与上一轮并购有所不同的是，这一轮中资企业更侧重于市场和技术转移，走出海外的中资企业素质更高、并购后发展后劲更足。

他认为，中资投行在并购中全产业链式服务优势渐增，寻找标的、谈判、结构设计、融资、并购贷款、市场嫁接、综合支持，上下游关联企业业务整合，中资投行的角色和参与范围及深度都在增加。

汤森路透数据显示，仅一季度，中资企业全球并购达1,010亿美元，占全球交易规模的15%，已逼近2015年中资企业全球并购全年1,090亿美元的交易纪录。(完)