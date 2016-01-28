中国交建伙拍平安证券等组建基建投资基金 首期规模100亿元

中交建在香港联交所的声明称，决定通过子公司与深圳市平安赢致投资基金、平安证券以及深圳平安大华汇通财富管理共同发起设立广州南沙中交股权投资基金合伙企业，资金主要用于公司基础设施投资类优质项目。

中交建通过旗下中交基金、中交城投分别认缴出资100万元及14.99835亿元，平安基金、平安证券及平安大华分别认缴10万元、79.9912亿元及4.99945亿元。

合伙企业将每年向中交基金以及平安基金分别支付0.5%及0.05%的管理费。基金投资包括但不限于公司发展的基础设施投资类项目，以及其他能够形成良性现金流的资产（如商业物业等）。第一期投资期为7年。（完）