中国交建伙拍平安证券等组建基建投资基金 首期规模100亿元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月28日 - 中国大型基建企业--中国交通建设股份有限公司(1800.HK)(601800.SS)周四称，计划伙拍平安证券等组建一支基建产业投资基金，首期规模100亿元人民币。
中交建在香港联交所的声明称，决定通过子公司与深圳市平安赢致投资基金、平安证券以及深圳平安大华汇通财富管理共同发起设立广州南沙中交股权投资基金合伙企业，资金主要用于公司基础设施投资类优质项目。
中交建通过旗下中交基金、中交城投分别认缴出资100万元及14.99835亿元，平安基金、平安证券及平安大华分别认缴10万元、79.9912亿元及4.99945亿元。
合伙企业将每年向中交基金以及平安基金分别支付0.5%及0.05%的管理费。基金投资包括但不限于公司发展的基础设施投资类项目，以及其他能够形成良性现金流的资产（如商业物业等）。第一期投资期为7年。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)