中国建筑将向子公司中国海外集团增资 金额不超240亿元

中国今年要重点深化重要农产品价格形成机制和收储制度改革--发改委
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。
路透上海3月25日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三公告称，将向全资子公司中国海外集团进行增资，金额不超过240亿元人民币。
中国海外集团旗下的中国海外发展(0688.HK)周二宣布，将以约428亿港元收购一批为数达30个的中外物业项目，并以溢价向母公司中国建筑发行新股悉数支付收购款项；这标志着中国海外发展代母公司托管房地产资产逾年后，收购终靴子落地。
中国建筑公告称，此次认购中国海外发展新股金额不超过338亿元人民币。
公司并指出，本次增资中国海外集团和认购中国海外发展新发行股份，是公司进行直营地产业务整合，做强做大公司地产业务，提高公司运营效益和品牌价值的重要战略步骤。同时，本次交易有利于公司加大“走出去”战略的实施力度，提升公司港澳地区融投资平台的功能。
中国建筑周二收报6.80元，过去一个月涨逾13%。(完)
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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)
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路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周一大幅收升200点，盘初一度升逾400点至6.8335元，中间价亦上调121点。交易员指出，由于隔夜美元指数大幅回落，人民币兑美元中间价上调，且盘初有机构大量结汇，人民币快速走升；但客盘仍有逢低购汇心理，午后汇价涨幅缩窄。
路透北京1月23日 - 中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元人民币，同比增长4.5%；全国一般公共预算支出187,841亿元，比上年增长6.4%。