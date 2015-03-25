中国建筑将向子公司中国海外集团增资 金额不超240亿元

路透上海3月25日 - 中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司(601668.SS)周三公告称，将向全资子公司中国海外集团进行增资，金额不超过240亿元人民币。

中国海外集团旗下的中国海外发展(0688.HK)周二宣布，将以约428亿港元收购一批为数达30个的中外物业项目，并以溢价向母公司中国建筑发行新股悉数支付收购款项；这标志着中国海外发展代母公司托管房地产资产逾年后，收购终靴子落地。

中国建筑公告称，此次认购中国海外发展新股金额不超过338亿元人民币。

公司并指出，本次增资中国海外集团和认购中国海外发展新发行股份，是公司进行直营地产业务整合，做强做大公司地产业务，提高公司运营效益和品牌价值的重要战略步骤。同时，本次交易有利于公司加大“走出去”战略的实施力度，提升公司港澳地区融投资平台的功能。

中国建筑周二收报6.80元，过去一个月涨逾13%。(完)

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(发稿 边竞; 审校 曾祥进)

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