中国交建携八家子公司向旗下中交资管增资184.92亿元

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透上海12月10日 - 中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司(601800.SS)(1800.HK)周四盘后公告称，公司及下属的中交路桥、中交第二公路工程局等八家子公司将向中国交建旗下的中交资产管理公司增资184.92亿元人民币，以现金和资产注入。
中交资产管理注册资本将由5亿元增至189.92亿元，其中中国交建新增注入现金33亿元，八家子公司以货币出资约39.78亿元，同时这些子公司分别将其各自持有的贵州中交贵都高速公路建设有限公司等16家运营项目公司的51%股权作价出资约112.14亿元。
中国交建称，此次投资有利于公司对运营项目公司实行集约化、专用化管理，提高运营管理效率，通过中交资管对运营项目的培育，释放子公司经营压力和业务潜能，从而统一资本运作，实现投资业务的可持续发展。
中国交建A股周四收报13.31元，跌1.26%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。