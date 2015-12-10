中国交建携八家子公司向旗下中交资管增资184.92亿元

路透上海12月10日 - 中国大型基建公司--中国交通建设股份有限公司(601800.SS)(1800.HK)周四盘后公告称，公司及下属的中交路桥、中交第二公路工程局等八家子公司将向中国交建旗下的中交资产管理公司增资184.92亿元人民币，以现金和资产注入。

中交资产管理注册资本将由5亿元增至189.92亿元，其中中国交建新增注入现金33亿元，八家子公司以货币出资约39.78亿元，同时这些子公司分别将其各自持有的贵州中交贵都高速公路建设有限公司等16家运营项目公司的51%股权作价出资约112.14亿元。

中国交建称，此次投资有利于公司对运营项目公司实行集约化、专用化管理，提高运营管理效率，通过中交资管对运营项目的培育，释放子公司经营压力和业务潜能，从而统一资本运作，实现投资业务的可持续发展。

中国交建A股周四收报13.31元，跌1.26%。（完）