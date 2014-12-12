中国交建斥资逾9.5亿澳元收购澳洲工程和承包服务公司

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港12月12日 - 中国大型交通基础设施集团--中国交通建设股份有限公司(1800.HK)(601800.SS)周五宣布，将以总代价9.531亿澳元（约61亿港元）向澳洲Leighton HoldingsLEI.AX收购在当地从事工程和承包服务商John Holland的100%股权。
公司的声明称，收购价其中约8.531亿澳元为购买目标公司全部股权价格，约1亿澳元为净负债额。建议收购须获得澳洲外国投资审批委员会及中国发改委的监管批准。
中交建表示，这次收购代表公司在国际化发展战略的重要成就。John Holland在公路、铁路、隧道，供水基础设施及房屋领域，且尤其是在运输服务方面有极强的竞争力，能拓展公司的服务及业务范围，提高战略价值。
此外，John Holland在东南亚和香港有着长久并成功的经营历史，有希望在这些市场继续获得发展机会，并透过中交建在当地的关系网络而从中获益。
截至12月底止的2012和2013年度，John Holland除税及非经常项目后的持续性业务净利润分别为6,546万和1.71亿澳元。
中交建表示，预计收购将在2015年2月28日或不迟于2015年3月31日实现。
中交建H股周四收报8.41港元；其A股则报9.91元人民币。（完）
（1澳元=6.4港元）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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