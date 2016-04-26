中城建控股集团实际控制人变动 引发市场对其偿债能力的担忧

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
路透香港4月26日 - 近日点心债暴跌的中国城市建设控股集团（简称中城建设）发出公告，宣布实际控制人变更，北京惠农基金将持有其99%股权，这一意外变动引发市场对其偿债能力的担忧。
中城建设最新公告称，原股东中国城市发展研究院有限公司持有集团股权已由100%降至1%，剩余99%股权则由北京惠农基金持有。公告并称，此次控股股东变更后，不会对企业的生产经营产生影响，对企业的偿债能力亦不产生不利影响。
“中城建属于央企，实际控制人变动引发债券偿债压力甚至兑付的担忧，在目前脆弱的市场环境中，该事件可能会加大市场的恐慌情绪。”兴业证券固收团队分析称。
路透曾独家报导，中城建设于2014年通过香港子公司中城建设（国际）发行了25亿元、三年期点心债，采用了集团提供的保持良好契约（Keep well）、不可撤销的跨境人民币备用信贷和股权购买承诺协议以增强债券的信用质量。
该支点心债CN031490317=上周暴跌，收益率一度飙升至逾13%，因市场上有关于其国内母公司的不利传闻，投资者担心违约风险纷纷抛售。上周五该债报91.5元，周二反弹至95元。
香港一位投资经理称，这支CNH券由集团提供跨境人民币备用信贷和股权购买承诺协议，目前大家在看控制权变更是否会触发相关条款。
中城建投目前有10只债券未到期，规模达到171.5亿，其中在岸发行的债券为9只，最迟到期的一只为2021年3月到期。
兴业证券固收报告认为，公司股权转让后，债券的偿还将由惠农基金承担，从公开资料上看，尚难判断惠农基金的资质状况和偿债能力如何，因此难以判断实际人变更后对债券偿还的最终影响。
但需注意的是，实际控制人变更后，可能会引起业务转换和经营战略变更的问题，从而带来现金流的不确定性，这将导致该债券面临的估值调整压力上升。
中国经济疲弱不改令企业经营压力不断加大，尤其是产能过剩行业，目前东北特钢、中煤华昱和中铁物资等债券违约事件频频发生。市场普遍预期，2016年中国信用债市场的风险暴露将更甚于2015年，违约案例上升会更加明显。（完）
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(发稿 赵红梅/吴芳； 审校 曾祥进)
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