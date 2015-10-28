中国交建将在墨西哥投资筹建工业园

路透墨西哥城10月27日 - 中国国有企业--中国交通建设股份有限公司周二达成初步协议，将在墨西哥筹建一个工业园，这将是中国对墨西哥规模最大的投资之一。

墨西哥哈利斯科州(Jalisco)政府和中国交建美洲业务主管Liu Yueping在哈利斯科州首府瓜达拉哈拉签署了开发工业园的备忘录。该工业园可能成为中国供应北美市场的一个重要立足点。

双方同意进行为期六个月的可行性研究，以确定建立工业园的合适位置，并让(墨西哥)官员两次访问中国，评估哪些制造企业可以入驻该工业园。哈利斯科州官员希望能有数十家企业入驻。

哈利斯科州官员对路透表示，根据计划，工业园面积将约为500公顷(1,235英亩)，哈利斯科州政府为土地出资一半，其余由中国交建提供。这些官员并称，开发工业园的投资都将由中国交建承担。

中方投资多少，哪些公司将进驻以及工业园选址都将取决于可行性研究的结果。哈利斯科州官员称，参加该项目的公司须为制造商。

全球制造业者已经在墨西哥打造了数个规模相当的工业园，耗资从数亿美元到逾10亿美元不等。

瓜达拉哈拉为墨西哥第二大城市，是连接该国最大集装箱码头--曼萨尼约(Manzanillo)和该国中部工业带的战略要地。

如果哈利斯科州的项目能够顺利进行，则将有助弥补墨西哥和中国之间的经济隔阂。这一隔阂主要因墨西哥总统培尼亚突然取消中国一项37.5亿美元的投资项目而产生。(完)