中国交建以14.2亿元转让价出清所持泰康人寿股权

路透上海9月4日 - 中国交通建设股份有限公司(601800.SS)(1800.HK)周四公告称，近日已完成转让手中所持泰康人寿保险股份有限公司8,367.19万股股份的程序，转让价为14.24亿元人民币，其估值已与上市寿险公司接近。

公告称，按照转让价格不低于评估价格的基本原则，该公司在北京产权交易所进行挂牌公示，通过竞价将所持的上述2.93%泰康人寿股份，以每股17.02元价格转让予赣州壹锋投资合伙企业（有限合伙）。转让后，中国交建将不再持有泰康人寿股份。

泰康人寿目前注册资本28.52亿元，去年实现净利37.23亿元。中国嘉德国际拍卖公司持股18.884%为第一大股东；第二大股东高盛(GS.N)持股12.0204%。

今年来，泰康人寿部分小股东纷纷出清手中股权，国内媒体猜测这是为泰康人寿上市铺路。中国外运长航集团6月出让其所持的泰康人寿1.17亿股（占总股本4.11%），转让价格近20亿元；中远集团旗下中远财务公司以5.7亿元价格出让泰康人寿3,347万股股份。

综合此前媒体报导，这几宗泰康人寿大宗股权转让，其每股交易价格均在17-17.05元之间，以去年净资产和净利计算，转让价格相当于1.94倍市净率和13倍市盈率。

而中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、中国平安(2318.HK)(601318.SS)和中国太保(601601.SS)(2601.HK)国内三大寿险公司，以2013年数据和周三收盘价计，市净率均值为1.91倍，市盈率均值为16.6倍。（完）

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(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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