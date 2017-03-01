中渝置地证实正磋商收购伦敦摩天大厦 惟未具细节

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透香港3月1日 - 中国房地产商中渝置地(1224.HK)周三发表公告证实，正就有“摩天大厦”之称的英国伦敦利德贺大楼的潜在收购进行深入磋商。
惟公告没有给出具体细节。中渝置地只表示，如需要将适时作出进一步公告。
英国金融时报此前引述消息指出，中渝置地洽谈以10亿英镑收购伦敦Leadenhall大楼（俗称Cheesegrater）。
中渝置地由富商张松桥控制，后者被香港传媒广泛形容为“重庆李嘉诚”。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。