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国际财经 | 2017年 3月 1日 星期三 09:10 BJT

中渝置地证实正磋商收购伦敦摩天大厦 惟未具细节

路透香港3月1日 - 中国房地产商中渝置地(1224.HK)周三发表公告证实，正就有“摩天大厦”之称的英国伦敦利德贺大楼的潜在收购进行深入磋商。

惟公告没有给出具体细节。中渝置地只表示，如需要将适时作出进一步公告。

英国金融时报此前引述消息指出，中渝置地洽谈以10亿英镑收购伦敦Leadenhall大楼（俗称Cheesegrater）。

中渝置地由富商张松桥控制，后者被香港传媒广泛形容为“重庆李嘉诚”。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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