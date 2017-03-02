中渝置地落实11.35亿英镑收购伦敦摩天大厦

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透香港3月2日 - 中国房地产商中渝置地(1224.HK)宣布落实以总代价11.35亿英镑收购有伦敦“摩天大厦”之称的利德贺大楼后，周四早盘初段逆市下跌。
据周三晚间公告，中渝置地与卖方British Land(BLND.L)子公司Union Property Holdings以及Oxford Properties签订协议，将向卖方收购利德贺大楼的100%权益，总代价11.35亿英镑（约110亿港元），当中包括销售股份的初步代价7.7亿英镑及股东贷款。
有关交易须待股东大会通过，方告作实。
利德贺大楼为一幢逾46层的商业大楼，由约61万平方尺的写字楼及零售楼面组成，按现时每年租金收入约4,020万英镑计，收益率约3.5%。
中渝置地表示，利德贺大楼于2014年建成，为世界级的摩天大厦及写字楼，拥有可提供稳固经常性租金的可观租赁组合，其将由本集团持作投资物业以提供作长期的资本增长。
香港时间09:40，该股逆市跌0.84%，报2.35港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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