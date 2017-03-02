中渝置地落实11.35亿英镑收购伦敦摩天大厦

路透香港3月2日 - 中国房地产商中渝置地(1224.HK)宣布落实以总代价11.35亿英镑收购有伦敦“摩天大厦”之称的利德贺大楼后，周四早盘初段逆市下跌。

据周三晚间公告，中渝置地与卖方British Land(BLND.L)子公司Union Property Holdings以及Oxford Properties签订协议，将向卖方收购利德贺大楼的100%权益，总代价11.35亿英镑（约110亿港元），当中包括销售股份的初步代价7.7亿英镑及股东贷款。

有关交易须待股东大会通过，方告作实。

利德贺大楼为一幢逾46层的商业大楼，由约61万平方尺的写字楼及零售楼面组成，按现时每年租金收入约4,020万英镑计，收益率约3.5%。

中渝置地表示，利德贺大楼于2014年建成，为世界级的摩天大厦及写字楼，拥有可提供稳固经常性租金的可观租赁组合，其将由本集团持作投资物业以提供作长期的资本增长。

香港时间09:40，该股逆市跌0.84%，报2.35港元。（完）

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