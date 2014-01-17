中诚信托承认"诚至金开1号"或无法按期变现

路透上海1月17日 -中国证券报周五报导，中诚信托已正式向其投资者承认，“诚至金开1号”信托计划高达30亿的信托财产或无法按期变现，不排除通过诉讼方式向相关主体主张权利，以最大限度维护受益人的利益。

业内人士认为，这一信托计划极可能延期。在宏观经济增速趋缓的形势下，涉矿信托面临较大风险，但未必会成为打破刚性兑付的“第一弹”。

据报导，中诚信托在该信托计划第四季管理报告中指出，鉴于王于锁、王平彦、振富能源公司未按期足额向受托人支付股权维持费，王于锁、王平彦、振富能源公司亦未按照受托人向其发送的通知提前支付股权转让价款，白家峁煤矿的整合方案尚未获得批复，信托财产在1月31日信托计划期满前变现还存在不确定性。

报告显示，截至2013年底，王于锁、王平彦、振富能源公司欠付的股权维持费金额为5亿1,867.77万元，他们亦未按通知提前支付股权转让价款。截至2013年底，振富能源公司累计使用信托资金30.3亿元。

不过，中诚信托表示，已与部分民间债权人进行了积极沟通，部分民间债权人表态愿意配合受托人化解振富能源公司及关联公司融资风险。中诚信托还表示，“不排除通过诉讼方式向相关主体主张权利，以最大限度维护受益人的利益。”

公开资料显示，中诚信托于2010年推出“诚至金开1号集合信托计划”，截至2011年3月，两期信托共募集资金30.3亿元，主要用于“对山西振富能源集团有限公司进行股权投资，由振富能源公司将股权投资款用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。”但是，在2012年5月11日，振富集团副董事长王平彦因涉嫌非法吸收公众存款罪，在立案当天即被刑拘。

中诚诚至金开1号项目是否能如期兑付，被视为2014年中国信托业的“头号重案”。针对媒体报导，该项目资金托管和代销行、以资产计全球最大银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)相关人士周四曾明确表示，不存在中诚诚至金开1号项目将由“工行承担主要责任”这种情况。（完）

(发稿 林琦； 审校 林高丽)

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