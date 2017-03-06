中建置地斥资近14.7亿港元投资“Apollo”超级跑车业务

路透香港3月6日 - 从事电讯产品及中国物业开发的中建置地(0261.HK)周一宣布，将以总代价14.68亿港元，向公司股东蔡嵩丰收购从事设计、开发及制造“Apollo”品牌超级跑车的公司51%股权，以多元化业务发展。

中建置地的声明称，将收购Sino Partner Global Ltd的51%股权，代价将以发行承兑票据的方式支付，票据年期为三年，年利率2%。

Sino Partner主要在中国、欧洲及国际以“Apollo”的自家品牌从事设计、开发、制造及销售高性能超级跑车。“Apollo”超级跑车品牌由Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH开发，该公司由Roland Gumpert在2004年创立，总部位于德国阿尔滕堡。Sino Partner于2014年收购Apollo品牌及Gumpert Sportwagenmanufaktur GmbH的资产。

中建置地表示，考虑到全球对空气质量的关注以及中国政府为减轻严重空气污染问题所作出的承诺和支援政策，Sino Partner拟利用其研发及制造能力开发电动汽车，以争取在中国及国际快速增长的电动汽车市场占有率，从而扩大其市场规模。

Sino Partner已在欧洲取得专有电动汽车技术和开发方案，并打算将该技术推出市场。

中建置地称，公司此前发布盈利预警，料去年度净亏损同比将大幅增加，因市场竞争剧烈导致电讯产品业务收入减少，且料现有主要业务的营运环境仍然充满困难及富挑战性。

因此，公司主动寻找其他商业机会，以多元化及扩阔其收入来源和改善盈利能力，并认为是项收购将能引领公司进入全球庞大的汽车行业，带来重大收入及回报。

蔡嵩丰间接持有中建置地已发行股本约3.78%，及公司的可换股债券，倘悉数兑换可换成495.67亿股股份，相当于现有已发行股本约36.9%。

中建置地股价周一收报0.011港元。（完）

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