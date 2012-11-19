央视明年黄金资源广告招标额近159亿元 同比增11.4%

路透上海11月19日电---被业界称为中国经济晴雨表的中央电视台年度黄金资源广告招标周日举行.据央视网消息,央视2013年黄金资源广告招标总额达158.81亿元人民币,创下19年来新高,比上年的招标总额142.57亿元增长11.4%.

央视是国内最大的传媒集团,其每年广告收入数百亿元.央视每年底会将下一年的部分黄金广告资源公开招标,企业投标热情反映出各行各业对於下一年经济形势的预判.

据第一财经日报周一报导,白酒企业是昨日央视招标会的主角,如茅台(600519.SS)、剑南春、五粮液(000858.SZ)等竞争参与招标.据央视招标最大广告代理公司昌荣传播CHRM.O研究中心提供数据,截止昨日20:30,酒行业在央视广告的投入总额达34.58亿元.

汇源果汁集团(1886.HK)以3.3999亿元中标CCTV1-星光大道(超级版)的独家冠名权.该公司常务副总裁赵金林表示,除星光大道外,汇源还在央视春晚和元霄晚会上投放了9,000多万元广告,目前公司在明年央视广告中已投入4亿多元.

正在筹划上市的上海相宜本草以近1.1亿元价格,中标明年央视舞蹈真人秀节目--舞出我人生的独家冠名权;国美集团亦以2.15亿元中标央视新闻联播明年前两个月的报时广告.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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