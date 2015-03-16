中国央视3.15晚会被曝光车企均回应将启动调查及加强售后管理

路透上海3月16日 - 对于中国中央电视台“3.15晚会”多个汽车维修店小病大修的曝光，被点名的三家车企均迅速做出回应，称启动对于有关经销商的调查，并对公司的维修服务网络加强监管。

上海大众汽车有限公司周日晚间在其官网称，对于报导中的上海大众天津地区三家4S店过度维修行为，公司已启动调查，并对于该行为对消费者带来的困扰和影响深表歉意。公司将对4S店的维修服务流程进一步加强监督和管理。

东风日产官方微博亦表示，公司高度重视，并紧急成立专项工作组开展调查。东风日产将加强对终端服务行业的监管，杜绝类似情况的发生。后续调查进展将及时与社会各界和车主进行沟通。

梅赛德斯-奔驰的官方微博回应称，个别经销商的不当行为是对消费者利益的侵害，公司将立即开展彻查并敦促有关经销商进行整改。此外，公司将进一步在经销商网络严格规范售后维修操作，避免同类事件发生。

周日晚间央视3.15晚会中指出，东风日产、上海大众、奔驰4S店会故意虚报和夸大车辆故障，从中牟取暴利。一个简单故障的汽车（点火线圈插头松动，重启系统即修复），在这些4S店，却要更改火花塞等各种大修，其中奔驰维修费报价近万元人民币。

上海大众是国内最大乘用车生产企业，为上海汽车(600104.SS)和德国大众汽车(VOWG_p.DE)股权各半的合资公司。而东风日产是国内排名第八的乘用车企业，是东风汽车与日产(7201.T)的合资公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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