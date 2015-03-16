中国央视3.15晚会被曝光车企均回应将启动调查及加强售后管理

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透上海3月16日 - 对于中国中央电视台“3.15晚会”多个汽车维修店小病大修的曝光，被点名的三家车企均迅速做出回应，称启动对于有关经销商的调查，并对公司的维修服务网络加强监管。
上海大众汽车有限公司周日晚间在其官网称，对于报导中的上海大众天津地区三家4S店过度维修行为，公司已启动调查，并对于该行为对消费者带来的困扰和影响深表歉意。公司将对4S店的维修服务流程进一步加强监督和管理。
东风日产官方微博亦表示，公司高度重视，并紧急成立专项工作组开展调查。东风日产将加强对终端服务行业的监管，杜绝类似情况的发生。后续调查进展将及时与社会各界和车主进行沟通。
梅赛德斯-奔驰的官方微博回应称，个别经销商的不当行为是对消费者利益的侵害，公司将立即开展彻查并敦促有关经销商进行整改。此外，公司将进一步在经销商网络严格规范售后维修操作，避免同类事件发生。
周日晚间央视3.15晚会中指出，东风日产、上海大众、奔驰4S店会故意虚报和夸大车辆故障，从中牟取暴利。一个简单故障的汽车（点火线圈插头松动，重启系统即修复），在这些4S店，却要更改火花塞等各种大修，其中奔驰维修费报价近万元人民币。
上海大众是国内最大乘用车生产企业，为上海汽车(600104.SS)和德国大众汽车(VOWG_p.DE)股权各半的合资公司。而东风日产是国内排名第八的乘用车企业，是东风汽车与日产(7201.T)的合资公司。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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