北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视

英国警方又逮捕两名与曼彻斯特爆炸案有关的男子
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
央视新闻客户端报导称，吉林市中级人民法院认为，吕锡文的行为构成受贿罪，鉴于如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；认罪、悔罪，积极退缴全部赃款赃物，具有法定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。
法院表示经审理查明：2001年至2015年，被告人吕锡文在担任中共北京市西城区委副书记，北京市西城区区长，中共北京市西城区委书记，中共北京市委常委、组织部部长，中共北京市委副书记期间，利用职务上的便利，为请托单位和个人谋取利益，收受财物共计折合1,878.6602万元。
中纪委去年年初对吕锡文严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍、开除公职处分。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。