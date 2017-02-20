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时事要闻 | 2017年 2月 20日 星期一 17:55 BJT

北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视

路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。

央视新闻客户端报导称，吉林市中级人民法院认为，吕锡文的行为构成受贿罪，鉴于如实供述自己的罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；认罪、悔罪，积极退缴全部赃款赃物，具有法定从轻处罚情节，依法可以从轻处罚。

法院表示经审理查明：2001年至2015年，被告人吕锡文在担任中共北京市西城区委副书记，北京市西城区区长，中共北京市西城区委书记，中共北京市委常委、组织部部长，中共北京市委副书记期间，利用职务上的便利，为请托单位和个人谋取利益，收受财物共计折合1,878.6602万元。

中纪委去年年初对吕锡文严重违纪问题进行了立案审查，并决定给予其开除党籍、开除公职处分。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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