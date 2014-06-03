CCTV财经频道总监郭振玺涉嫌受贿被立案调查

美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透北京6月3日 - 中国惩治腐败再向更广阔领域拓展。新华社报导称，近日，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对中央电视台财经频道总监郭振玺、制片人田立武立案侦查并采取强制措施。
报导表示，案件侦查工作正在进行中。
郭振玺一直被视为中国官方电视界的重量级人物，他在中央电视台工作了22年，曾分别主管央视广告部门和财经频道（央视二套）长达八年多时间，其中更有四年同时兼任央视广告信息中心主任和经济频道总监。
中共中央纪委副书记杨晓渡此前表示，坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。（完）
(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。
路透首尔4月25日 - 据媒体报道，朝鲜周二在人民军建军85周年当天进行了大规模实弹演习；随着围绕平壤核项目和导弹计划的担忧加剧，一艘美国潜艇停靠韩国港口以展示军力。