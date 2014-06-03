CCTV财经频道总监郭振玺涉嫌受贿被立案调查

路透北京6月3日 - 中国惩治腐败再向更广阔领域拓展。新华社报导称，近日，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对中央电视台财经频道总监郭振玺、制片人田立武立案侦查并采取强制措施。

报导表示，案件侦查工作正在进行中。

郭振玺一直被视为中国官方电视界的重量级人物，他在中央电视台工作了22年，曾分别主管央视广告部门和财经频道（央视二套）长达八年多时间，其中更有四年同时兼任央视广告信息中心主任和经济频道总监。

中共中央纪委副书记杨晓渡此前表示，坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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