央视Twitter帐户被黑

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透北京10月22日 - 中国中央电视台周二称，该台的一个Twitter帐户被黑，央视删除了一条被非法发布的推文。
央视通过其Twitter账户发布英文消息称：“央视英语新闻Twitter帐户在10月21日被黑，被用来非法发布了从其他渠道复制的不实信息，信息已被删除。”
央视一位发言人证实央视的一个Twitter帐户被黑，但未提供详情。
反网络审查网站greatfire.org运营的freeweibo.com的截屏显示，被央视删除的推文内容是“习近平主席已成立专门小组，调查已退休的领导人周永康。”
之前《南华早报》等海外媒体称，周永康正接受腐败调查。有消息人士上月告诉路透，周永康在协助一项腐败调查，但他并非调查对象。
央视该Twitter账户仅有约2,480名粉丝，而央视在新浪微博的主要账户则有990万粉丝。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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