国开行称力争实现4月底1000亿元棚改贷款的发放目标

路透北京4月18日 -中国国家开发银行董事长胡怀邦日前表示，力争实现4月底1,000亿元棚户区改造贷款的发放目标，把支持棚改作为深化国开行改革的重要推动力。

中国的金融时报援引他在国开行支持棚户区改造工作会议上的讲话称，加大支持棚改工作力度，坚持风险管控不放松，加快住宅金融事业部组建工作。

国开行行长郑之杰在会议上称，“国开行下一步要支持新型城镇化、铁路、产业转型升级、民生等重点领域建设。”他同时称，要提高多元化筹资能力，确保流动性安全。

中国中国一季度经济增速下滑至7.4%。此前为稳增长，国务院本月初常务会议部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，确定由国开行成立专门机构，采取市场化方式发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改和基建等建设。

国开行此前表示，要与有关部委对接专项债券发行、住宅金融事业部筹建方案等事宜，与棚改任务较重的省区市政府进行对接，推动各地加快棚改。 （完）

(发稿 李贺; 审校 黄凯)

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