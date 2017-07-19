国开行二季度末资产15.3万亿元 不良率49个季度控制在1%以内

路透北京7月19日 - 中国国家开发银行公布，截至二季度末，国开行资产总额15.3万亿元人民币，不良率连续49个季度控制在1%以内。

国开行官网援引行长郑之杰的话称，今年以来，国开行紮实推进“三去一降一补”，钢铁、煤炭、煤电行业贷款余额分别较年初减少87亿元、215亿元和16亿元；发放棚改货币化安置贷款3,157亿元，助力消化存量商品房；发放人民币贷款平均执行利率低于同业平均水平，助力降低实体经济融资成本；持续加大对补短板重点领域的支持力度。

郑之杰表示，在服务经济社会发展方面，国开行积极对接“十三五”规划纲要165项重大工程项目，推动重大项目落地实施；发放铁路贷款801亿元、水利贷款374亿元；发放新型城镇化贷款8,780亿元；推进京津冀协同发展等重大规划编制。

支持产业升级，发放战略性新兴产业贷款1,368亿元、集成电路产业贷款605亿元；坚持“三融”和“四到”的扶贫策略，发放扶贫贷款1,814亿元；发放棚改贷款4,776亿元，累计发放超过3万亿元，帮助2,000多万户棚户区居民“出棚进楼”；服务“一带一路”建设，在沿线国家累计发放贷款超过1,700亿美元，余额超过1,100亿美元。

郑之杰对下半年经营管理工作提出六点要求：加强形势研判，增强工作前瞻性；推进“三去一降一补”，助力深化供给侧结构性改革；服务实体经济，支持重点领域发展；以服务“一带一路”建设为核心，推进国际合作业务；深化综合经营，提升经营管理质效；加强风险管控，保持资产质量稳定。（完）