明年起中国国开行基准债发行将增加英文版公告 便利国际投资者

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海12月30日 - 中国国家开发银行周三表示，该行2016年首期金融债券发行公告中，提供了英文版关键要素公告，为国际投资者提供便利。另外，今后每次发行基准债时，都会同时提供中文、英文两个版本的发行公告。
公告引述国开行资金局称，随着人民币加入SDR(特别提款权)，以及中国债市对外开放加快，国际投资者对于以国开债为代表的信用等级高、流动性好的债券需求日益增长，对英文披露文件的需求也更强烈。
为方便境外投资者更好地了解国开行发债计划，国开行在参考了美国、英国、香港政府债券发行公告的基础上编制了债市首份英文版发行公告。
国开行作为以发债为主要融资渠道的开发性金融机构，在境内市场累计发债超过12万亿元人民币，债券余额占中国债市近五分之一。截止11月底，境外投资者在银行间债券市场持有国开债1,091亿元。(完)
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(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。