中国国开行首试以国开债为中票基准利率 有利于资产负债匹配

路透北京4月24日 - 中国国家开发银行周五招标发行广西玉柴机器集团国开基准浮动利率中期票据，该中票为首次以国开金融债二级市场利率为基准定价的信用债品种。这也是国开行推进资产负债匹配的关键一步。

根据募集说明书，本期中期票据分为两个品种，总预设发行规模共五亿元人民币；其以三年到期国开金融债二级市场收益率为基准，采取基准利率加上基本利差的定价模式。

“从产品设计上看，国开行推出此次浮息票据的试水意图明显，不排除为后续不同期限品种的国开债基准浮息信用产品试探市场反应、积累发行经验。”一位接近国开行人士透露。

该人士称，国开债期限多、规模比较大、交易活跃，作为基准利率比报价机制的Shibor更有优势；而且国开债不免税，和信用债之间的利差比国债更稳定，且和信用债变动相关性高。

国开行官方数据显示，该行2014年全年发债1.17万亿元，累计发债规模超过10万亿元；截至去年底，国开债存量为6.34万亿元，约占国内债券存量五分之一。

另一位接近国开行人士表示，这次“玉柴债”的尝试也可以为国开行的贷款定价市场化做准备，优化资产负债的匹配；目前，国开行的负债端是市场化的金融债利率，但资产端对应的是贷款基准利率，中间存在错配；今后如果形成更多以国开债定价的信用债，国开贷款可以照此定价。

去年初，国开行招标发行的三年期、五年期、七年期和十年期债券利率均出现高于国开行上年度全部生息资产收益率的倒挂情况。

对于国开行的基准利率试点，中国银行战略发展部副总经理宗良认为，国开债有零风险权重的特点，信用基本相当于国债，可以和国债一起在利率定价中发挥一定作用；这在国外也有先例，美国也存在多元基准利率，比如其国债和两房债等。

国开行董事长胡怀邦日前在接受人民日报专访时并称，按照改革要求，下一步国开行将主要从事开发性业务，重点支持棚改、铁路、水利、新型城镇化、集中连片扶贫、“一带一路”、装备制造“走出去”等。

国务院此前批复三大政策性银行改革方案，国开行首次明确为开发性金融机构，进出口行和中国农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。国开行周一已召开全系统大会，称未来将政策性业务和商业性业务分账管理。

根据国开行数据，截至一季度末，国开行资产总额10.12万亿元，贷款余额突破8万亿元；一季度，国开行在棚改、铁路、水利、扶贫开发等重点领域发放贷款4,099亿元。(完)

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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