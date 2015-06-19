国开债风险权重为零且不设时限 将巩固其利率低位--申万宏源

路透上海6月19日 - 中国申万宏源债券部最新报告称，银监会明确国开行债券风险权重为零，且债信政策不设到期日，确认了该行政策性银行地位，有利于提高所发债券吸引力，在一定程度上将巩固国开债目前相对较低的利率水平。

报告称，上述政策是对国务院关于同意国家开发银行深化改革方案的落实，虽然对银行债券投资的实际影响不大，但债信政策长期稳定是此次亮点。可以预期的是，未来国开行将在稳增长中发挥越来越重要的作用。

目前经济下行压力很大，但财政收入增长放慢对财政支出制约明显，传统财政政策受到约束。

而传统的总量型货币政策对稳增长效果也不佳，因此使用货币与财政配合的方式，让国开行发挥第二财政的作用，对一些基建和保障房等项目进行定向投资，同时通过PSL等方式为国开行注入资金，变相进行财政货币化，可能也是目前一个比较现实的政策考虑。

为这样的政策目标出发，明确国开行的政策性银行背景、为维持国开债的较低利率创造条件，也就显得更具合理性。

国家开发银行周四表示，银监会已明确银行业金融机构投资于该行金融债视同对政策性银行债权，风险权重为零。至此，国开行债信政策得到了妥善落实。分析人士认为，这或暗示国开行的定位回归。（完）

(整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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