国开行将支持经济稳增长 发挥逆周期调节作用--董事长

路透北京10月8日 - 中国国家开发银行董事长胡怀邦称，保持经济平稳增长，需要国开行发挥逆周期调节作用。同时，中国经济转型升级，需要国开行发挥中长期投融资骨干作用。

胡怀邦在最新一期《中国金融》杂志发表署名文章表示，新型城镇化、区域协调发展、产业结构调整、创新驱动、信息消费等领域，是未来中国经济转型升级的动力所在。这些领域普遍具有资金需求量大、建设周期长等特点，需要国开行发挥中长期投融资优势，给予持续稳定的金融支持，并引导社会资金参与重点项目建设。

新常态下，中国经济进入增速换挡期，经济增长动能不足，下行压力加大。总体看，“三驾马车”动力偏弱，保持经济平稳运行的难度不小。国开行作为开发性金融机构，是国家调控经济的重要平台，要把服务稳增长作为工作的中心任务，精准发力，加大信贷支持力度，推动各项宏观调控政策落地实施。

胡怀邦称，将加快贷款条件落实，严格执行棚户区改造优惠利率政策，推动棚户区改造统贷平台建设，探索棚户区改造项目专项资产证券化试点，提高资金使用效率。创新市场化运作机制，探索引导保险资金、社保资金、住房公积金等社会资金支持实体经济发展。

将着力降低社会融资成本。将棚户区改造优惠利率适用范围扩展到中央直属工矿（林区、垦区）企业，对省级平台棚户区改造项目免除中间业务收费。

此外，积极做好交通、电力、重大网络工程、清洁能源、重大水利工程、生态环保等领域重点项目的对接和金融支持。大力支持京津冀一体化、长江经济带等重点区域发展，积极推进京津冀交通互联互通、大气污染联合防治、产业转移与布局等领域重点项目。全力保障集成电路产业投资基金出资及投资项目的贷款需要，支持相关领域企业兼并重组，促进产业结构调整升级。加快推动能源资源、基础设施、以及高铁、核电走出去等领域重大项目取得实质性进展。

胡怀邦并表示，要加大重点领域风险排查力度，完善“双名单制”管理。建立风险处置应急机制，创新化解手段和资产保全手段，控制不良贷款率水平，保持资产质量基本稳定。

文章显示，截至2014年第二季度末，国开行资产总额接近10万亿元人民币，不良贷款率连续37个季度控制在1%以内。目前，国开行的国际业务已覆盖全球115个国家和地区，国际业务贷款余额超过3,000亿美元。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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