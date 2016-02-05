中国国开行成海尔收购通用电气家电业务唯一贷款行--TRLPC

中海油预计今年产量按年下降约4% 三年内产量目标基本持平
路透香港1月19日 - 尽管油价持稳，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司周四称，预计2017年净产量按年下降约4%，三年内产量目标基本持平。
路透香港2月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在青岛海尔以54亿美元收购美国通用电气(GE)(GE.N)家电业务的交易中，中国国家开发银行是该项目相关33亿美元贷款的独家承贷行。
国开行上周四在公告中表示，该行是贷款的唯一承贷行，并为海尔收购通用电气家电业务提供不可撤销的承诺函。
在上述公告发布的数周前，海尔集团于1月中旬表示，美银美林、国开行和中国建设银行已承诺提供融资，帮助青岛海尔股份有限公司收购通用电气家电业务。该公司是海尔集团的子公司。
国开行未披露贷款详情，但消息人士透露，贷款期限可能是五年。
收购交易料在2016年中期完成。收购标的包括通用电气家电部门持有的墨西哥家电公司Mabe的48.4%股权。Mabe与通用电气家电经营着一家合资公司，且二者之间有长达28年的采购业务关系。
海尔集团持有青岛海尔股份有限公司的41%股权，私募股权投资公司KKR持有青岛海尔近10%股权。
海尔集团及其子公司是贷款市场的常客。
2015年1月，海尔国际有限公司与九家银行签订3.6亿美元三年期的分期偿还贷款。担保人为海尔集团，贷款综合收益为167.5基点，贷款利率为较Libor加码150基点，平均年限为2.75年。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。