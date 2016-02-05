中国国开行成海尔收购通用电气家电业务唯一贷款行--TRLPC

路透香港2月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在青岛海尔以54亿美元收购美国通用电气(GE)(GE.N)家电业务的交易中，中国国家开发银行是该项目相关33亿美元贷款的独家承贷行。

国开行上周四在公告中表示，该行是贷款的唯一承贷行，并为海尔收购通用电气家电业务提供不可撤销的承诺函。

在上述公告发布的数周前，海尔集团于1月中旬表示，美银美林、国开行和中国建设银行已承诺提供融资，帮助青岛海尔股份有限公司收购通用电气家电业务。该公司是海尔集团的子公司。

国开行未披露贷款详情，但消息人士透露，贷款期限可能是五年。

收购交易料在2016年中期完成。收购标的包括通用电气家电部门持有的墨西哥家电公司Mabe的48.4%股权。Mabe与通用电气家电经营着一家合资公司，且二者之间有长达28年的采购业务关系。

海尔集团持有青岛海尔股份有限公司的41%股权，私募股权投资公司KKR持有青岛海尔近10%股权。

海尔集团及其子公司是贷款市场的常客。

2015年1月，海尔国际有限公司与九家银行签订3.6亿美元三年期的分期偿还贷款。担保人为海尔集团，贷款综合收益为167.5基点，贷款利率为较Libor加码150基点，平均年限为2.75年。(完)