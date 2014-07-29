国开行住宅金融事业部获准开业

路透北京7月29日 - 为加大对棚户区改造的支持力度，中国银监会近日批准国家开发银行住宅金融事业部开业，并允许其在经批准的额度内办理软贷款回收再贷业务，专项用于支持纳入全国棚户区改造规划的棚户区改造及相关城市基础设施工程建设项目。

银监会网站周二刊登的批复称，国开行住宅金融事业部可办理纳入全国棚户区改造规划的棚户区改造及相关城市基础设施工程建设贷款业务。

“下一步将按照4月2日国务院常务会议精神，指导国开行加强对事业部管控，更好支持棚改提速，服务国家战略。”银监会称。

所谓软贷款是指，国开行作为政策性银行，可以通过政府或国有公司的融资平台进行贷款，其贷款允许用于国家确定的重点建设项目的资本金或股本投入，这是软贷款与商业银行硬贷款的最大区别。

国开行此前获准筹建住宅金融事业部，以有效缓解棚户区改造相关工程建设的资金瓶颈制约，解决中低收入家庭困难，健全住房保障和住房供应体系。[nL4S0P71YK]

批复并显示，国开行行长郑之杰将出任住宅金融事业部总裁，事业部自领取营业执照之日起六个月内开业。

国开行董事长胡怀邦此前曾表示，国开行下一步要与有关部委对接专项债券发行、住宅金融事业部筹建方案等事宜，与棚改任务较重的省区市政府进行对接，推动各地加快棚改。(完)

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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