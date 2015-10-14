版本:
中国
中国财经 | 2015年 10月 14日 星期三 10:53 BJT

中国国开行委任三间投行负责租赁分支价值10亿美元IPO--IFR

路透香港10月14日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导，中国政策性银行--国家开发银行已委任三间投行负责旗下租赁业务分支价值10亿美元的香港IPO（首次公开发售）。

报导称，国开行委任美银美林(BAC.N)、中信里昂以及德意志银行(DBKGn.DE)负责国银金融租赁股份有限公司的IPO，并预计明年上半年上市。

就上述消息，国开行以及三间投行未有即时回覆路透查询。（完）

(编译 雷美珍；审校 杨淑祯)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐