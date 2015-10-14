中国国开行委任三间投行负责租赁分支价值10亿美元IPO--IFR

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港10月14日 - 据汤森路透旗下IFR周三报导，中国政策性银行--国家开发银行已委任三间投行负责旗下租赁业务分支价值10亿美元的香港IPO（首次公开发售）。
报导称，国开行委任美银美林(BAC.N)、中信里昂以及德意志银行(DBKGn.DE)负责国银金融租赁股份有限公司的IPO，并预计明年上半年上市。
就上述消息，国开行以及三间投行未有即时回覆路透查询。（完）
(编译 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。