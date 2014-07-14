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中国财经 | 2014年 7月 14日 星期一 13:59 BJT

国开行计划全年发放棚户区改造贷款超4000亿元

路透北京7月14日 - 中国国家开发银行称，在支持棚户区改造方面，争取全年发放贷款4,000亿元人民币以上，提高棚改资金使用效率。今年上半年该行发放棚改贷款2,195亿元。

周一刊登在国开行网站上的新闻稿称，上半年国开行新增人民币贷款4,737亿元。截至6月末，全行资产总额9.9万亿元，贷款余额7.5万亿元，比年初增加5,029亿元；不良贷款率0.55%，连续37个季度控制在1%以内。

“国开行下半年要加强统筹调度，加大对棚改、新型城镇化、产业转型升级、民生领域、国际合作等重点领域的支持力度。”国开行行长郑之杰称。

新闻稿称，上半年国开行新增承诺棚改贷款6760亿元，是去年同期的18倍。4月2日国务院常务会议以来，国开行发放棚改贷款1,949亿元，同比增长433%，支持新增建筑面积约2.5亿平方米。

新闻稿显示，今年上半年国开行发放铁路贷款623亿元，新型城镇化领域贷款6,832亿元，发放环保及节能减排贷款1,009亿元，战略性新兴产业贷款973亿元，文化贷款218亿元，惠农贷款133亿元，水利建设贷款500亿元，扶贫贷款1,199亿元，养老贷款3.23亿元。

在国际业务方面，上半年国开行发放重大项目贷款163.6亿美元，占当期全部外汇贷款发放的40%。

数据显示，截至2013年底，国开行资产规模突破8万亿元人民币，去年全年发放城镇化贷款9,968亿元，接近全行当年人民币贷款发放的三分之二。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)

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