国开行计划全年发放棚户区改造贷款超4000亿元

周一刊登在国开行网站上的新闻稿称，上半年国开行新增人民币贷款4,737亿元。截至6月末，全行资产总额9.9万亿元，贷款余额7.5万亿元，比年初增加5,029亿元；不良贷款率0.55%，连续37个季度控制在1%以内。