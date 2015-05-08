中国国开行去年实现净利润976.83亿元人民币 同比增长22%

路透北京5月8日 - 中国三大政策性银行之一--国家开发银行周四披露2014年年报显示，去年实现净利润976.83亿元人民币，同比增加177.31亿元，增幅达到22.18%。

刊登在国开行官网的年报显示，去年底该行资产总额10.3万亿元，同比增长25.86%，并成为全球规模最大的开发性金融机构；该行年末不良贷款率为0.65%，连续39个季度保持在1%以内。

截至2014年末，国开行贷款余额7.94万亿元，外币贷款余额突破2,600亿美元。

国开行董事长胡怀邦表示，国开行将坚持开发性金融机构定位，利用服务国家战略、依托国家信用、市场运作、保本微利的优势，进一步完善开发性金融运作模式，加大对重点领域、薄弱环节和关键时期的支持力度。

在支持全国棚户区改造方面，国开行去年成立住宅金融事业部进行集约化管理，设立棚改贷款审议“快通道”和专项贷款规模，通过差异利率银团贷款、债贷组合及引进社保、保险资金等方式，广泛引导社会资金支持棚改。全年发放棚改贷款4,086亿元。

在支持实体经济方面，国开行2014年支持安徽、辽宁等地新型城镇化试点，推动城镇化内涵式发展，发放城镇化贷款1.11万亿元。支持铁路、水利、战略性新兴产业等七大类国家重大工程建设，其中连续三年发放铁路贷款超千亿元；发放水利贷款继续居同业首位。

在国际业务方面，国开行继续推进基础设施、清洁能源、中小企业等领域的国际合作，推动五矿联合体收购秘鲁拉斯邦巴斯铜矿等一批重大项目实施；服务“一带一路”建设，参与设立丝路基金，发挥上合银联体和中国-东盟银联体的平台支持作用，促进沿线项目取得进展。

在债券筹资方面，国开行全年发行人民币债券1.17万亿元，累计发债突破10万亿元。发行柜台债67亿元，拓展交易所发债，上交所发债180亿元，发行25亿元香港人民币债，首发20亿元伦敦人民币债，助推人民币国际化进程。

在规划合作方面，参与京津冀、长江经济带及国家“十三五”等重点规划，编制完成省市县新型城镇化融资规划36项，省级棚改融资规划35项。稳步推进国际规划合作，积极推动规划成果落地。

在金融服务方面，全年承销债券7,616亿元，着力支持棚改等重点领域，发行7只100亿元债贷组合棚改专项企业债券，推出国内首单15亿元棚改专项票据，发行证券化产品933亿元，累计发行理财产品499款，实现中间业务净收入139亿元。（完）

欲参看更多详情请点选国开行官网(www.cdb.com.cn)

(发稿 王蕾；审校 沈燕/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。