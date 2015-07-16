中国国开行不良率连续41季度1%内 上半年棚改贷款超去年全年

路透北京7月16日 - 中国国家开发银行银行业务发展局局长刘勇周四称，截止6月底，国开行不良贷款连续41个季度控制在1%以内。上半年发放棚户区改造贷款已超去年全年总量。

刘勇在银监会召开的首次银行业例行发布会上介绍，截止6月底，国开行总资产10.6万亿，人民币贷款余额6.8万亿。上半年棚户区改造贷款发放4,198亿人民币。

同时，国开行已与一带一路64个沿线国签订1,373亿美元融资协议，支持项目超400个，主要在原材料、矿产、基础设施、产能合作等方面。

他并认为，置换政府债券是财政改革的重要部分，地方收入水平下降，债务置换有好处，希望地方债市场化发行。如果发行利率和国债一样，则不能体现信用风险。

“地方债发行过多对开行债券发行也有挤出效应。”他说。（完）

(发稿 李贺；撰写 李铮； 审校 黄凯)

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