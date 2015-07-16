中国国开行不良率连续41季度1%内 上半年棚改贷款超去年全年

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月16日 - 中国国家开发银行银行业务发展局局长刘勇周四称，截止6月底，国开行不良贷款连续41个季度控制在1%以内。上半年发放棚户区改造贷款已超去年全年总量。
刘勇在银监会召开的首次银行业例行发布会上介绍，截止6月底，国开行总资产10.6万亿，人民币贷款余额6.8万亿。上半年棚户区改造贷款发放4,198亿人民币。
同时，国开行已与一带一路64个沿线国签订1,373亿美元融资协议，支持项目超400个，主要在原材料、矿产、基础设施、产能合作等方面。
他并认为，置换政府债券是财政改革的重要部分，地方收入水平下降，债务置换有好处，希望地方债市场化发行。如果发行利率和国债一样，则不能体现信用风险。
“地方债发行过多对开行债券发行也有挤出效应。”他说。（完）
(发稿 李贺；撰写 李铮； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。