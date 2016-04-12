中国国开行称扶贫金融事业部上报待批 今年拟发扶贫贷款1500亿元

路透北京4月12日 - 中国国家开发银行周二称，该行扶贫金融事业部已经筹备完成，正上报待批；未来五年，国开行将为脱贫攻坚提供1.5万亿元人民币融资支持；其中，2016年发放扶贫开发贷款1,500亿元。

国开行住宅金融事业部副总裁孟亚平在新闻发布会上并称，扶贫金融事业部会安排专项资金，但并未透露是否有跟支持棚改的抵押补充贷款（PSL）一样有央行的资金支持。

“该事业部跟棚改一样有专门的队伍、人员和力量，集中我们的资源做好扶贫工作。”孟亚平表示。

为支持国开行加大对“棚户区改造”重点项目的信贷支持力度，中国央行2014年4月创设PSL，为开发性金融支持棚改提供长期稳定、成本适当的资金来源。

一位接近国开行的人士表示，截至3月24日，国开行今年发放棚改贷款共计1,836亿元，占已下达6,000亿计划的31%。

但受季节和工程进度等因素影响，棚改贷款发放进度不均衡：东部地区发放进度最快，计划完成率为34%，中部、东北地区分别为31%和10%；但支持新开工项目贷款仅发放18亿元，占今年已发放棚改贷款的1%，进度明显偏慢，与全年棚改600万套新开工任务量不相匹配。

此外，目前部分分行资金滞留率持续偏高，明显制约了月度发放计划安排，加大了后续发放调度的压力。

国开行董事长胡怀邦2月曾表示，国开行去年共发放棚改贷款7,509亿元，今年将增至9,500亿元以上，保障续建及600万套新开工棚改任务融资需求。

为支持全国棚户区改造方面，国开行于2014年组建住宅金融事业部进行集约化管理，设立棚改贷款审议“快通道”和专项贷款规模。（完）