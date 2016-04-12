中国国开行称扶贫金融事业部上报待批 今年拟发扶贫贷款1500亿元

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月12日 - 中国国家开发银行周二称，该行扶贫金融事业部已经筹备完成，正上报待批；未来五年，国开行将为脱贫攻坚提供1.5万亿元人民币融资支持；其中，2016年发放扶贫开发贷款1,500亿元。
国开行住宅金融事业部副总裁孟亚平在新闻发布会上并称，扶贫金融事业部会安排专项资金，但并未透露是否有跟支持棚改的抵押补充贷款（PSL）一样有央行的资金支持。
“该事业部跟棚改一样有专门的队伍、人员和力量，集中我们的资源做好扶贫工作。”孟亚平表示。
为支持国开行加大对“棚户区改造”重点项目的信贷支持力度，中国央行2014年4月创设PSL，为开发性金融支持棚改提供长期稳定、成本适当的资金来源。
一位接近国开行的人士表示，截至3月24日，国开行今年发放棚改贷款共计1,836亿元，占已下达6,000亿计划的31%。
但受季节和工程进度等因素影响，棚改贷款发放进度不均衡：东部地区发放进度最快，计划完成率为34%，中部、东北地区分别为31%和10%；但支持新开工项目贷款仅发放18亿元，占今年已发放棚改贷款的1%，进度明显偏慢，与全年棚改600万套新开工任务量不相匹配。
此外，目前部分分行资金滞留率持续偏高，明显制约了月度发放计划安排，加大了后续发放调度的压力。
国开行董事长胡怀邦2月曾表示，国开行去年共发放棚改贷款7,509亿元，今年将增至9,500亿元以上，保障续建及600万套新开工棚改任务融资需求。
为支持全国棚户区改造方面，国开行于2014年组建住宅金融事业部进行集约化管理，设立棚改贷款审议“快通道”和专项贷款规模。（完）
(发稿 马蓉/李铮; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。